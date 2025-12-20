Dolar
2026 Bütçesi Görüşmeleri Tamamlandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sona erdi. Bu süreç, ülkenin mali geleceği açısından kritik bir öneme sahipken, bütçe teklifi üzerindeki tartışmalar, çeşitli bakanlıkların ve ilgili kurumların bütçelerinin detaylı bir şekilde ele alınmasını sağladı.

Görüşmelerin Seyri

Görüşmeler, 8 Aralık 2023 tarihinde başladı ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildi. Genel konuşmaların ardından, her bakanlığın bütçesi ile ilgili öneriler ve görüşler dile getirildi. 2026 yılı için hazırlanan bütçe teklifi, ülkenin ekonomik hedefleri ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından belirleyici bir belge olarak kabul ediliyor. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamalar, bakanlıkların bütçelerinin onaylanması ile devam etti.

Oylama Süreci

2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin detaylı görüşmeleri, 18-19 Aralık tarihlerinde belirli maddeler üzerinden gerçekleştirildi. Bu süreçte, milletvekilleri bütçenin çeşitli kalemleri hakkında fikirlerini sundu ve önerilerde bulundu. Ancak, bütçe teklifinin genel oylaması için belirlenen tarih Pazar günü olarak belirlendi. Bu aşama, bütçenin yasalaşması açısından kritik bir adım olacak.

Bu görüşmelerin ardından, 2024 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin görüşmeleri de yarın TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak. Genel Kurul'un yoğun gündemi, ülkenin mali yönetimi ve geleceği açısından önemli gelişmelere zemin hazırlıyor.

