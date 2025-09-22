2025 Ballon d'Or Töreni Detayları Belli Oldu

Futbol dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Ballon d'Or Galası, bu yıl birçok yenilik ve heyecan verici hikaye ile geri dönüyor. 2025 Ballon d'Or ödül töreni, dünya futbolunun en iyi erkek ve kadın oyuncularını onurlandırarak futbolseverlerin ilgisini çekecek. Peki, bu prestijli tören ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek ve hangi kanalda yayımlanacak?

Ödül Töreninin Tarih ve Yeri

69. kez düzenlenecek olan Ballon d'Or töreni, 22 Eylül Pazartesi günü Paris’teki Theatre du Châtelet’de gerçekleştirilecek. Bu yıl, UEFA ile France Football ve L'Equipe’in sahibi Groupe Amaury iş birliği ile organize edilen etkinlikte, 2024/25 sezonunun en iyi oyuncuları çeşitli kategorilerde ödüllendirilecek. Tören, futbolun en iyilerini bir araya getirerek büyük bir şölen havasında geçmesi bekleniyor.

Yayın Detayları

Ballon d'Or ödül töreni, bazı bölgelerde Paramount+ platformu üzerinden yayımlanacak. Ayrıca, L’Equipe’in resmi YouTube kanalı üzerinden de ücretsiz yayın yapılacak. Türkiye'de ise Türk Telekom'un Tivibu platformu, bu önemli etkinliği canlı olarak yayınlayacak. Tivibu, futbolseverleri dünyaca ünlü spor etkinlikleri ile buluşturmaya devam edeceğini duyurdu.

Yeni Kategoriler ve Ödüller

Bu yılki Ballon d'Or törenine kadın futbolcuların başarılarını ön plana çıkaran üç yeni kategori eklendi. Bu kategoriler arasında Kadınlar Yashin Ödülü, Kadınlar Gerd Müller Ödülü ve Kadınlar Kopa Ödülü bulunuyor. Böylece kadın futboluna verilen önem artırılarak, bu alandaki yeteneklerin ödüllendirilmesi sağlanacak. Törende ayrıca, insani yardım çalışmalarına katkıda bulunan futbolcular için verilen Socrates Ödülü de sahiplerini bulacak.

Oylama Süreci ve Jüri Yapısı

Ballon d'Or ödüllerinin oylama süreci, bireysel performanslar, takım başarıları ve kariyer gibi üç ana kritere dayanıyor. Erkekler kategorisinde 100, kadınlar kategorisinde ise 50 spor gazetecisi, her ödül için en iyi 10 oyuncusunu seçiyor. İlk 10’daki her basamak farklı puanlarla değerlendiriliyor ve bu puanların toplamı sonucunda kazanan belirleniyor.

Tarihi Kazananlar

Messi, 8 kez Ballon d'Or kazanarak bu ödülü en fazla alan futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. Cristiano Ronaldo ise 5 kez bu ödülü kazanarak Messi’nin ardından gelmektedir. Kadınlar kategorisinde ise İspanyol futbolcu Alexia Putellas, 2021 ve 2022 yıllarında üst üste iki kez Ballon d’Or Féminin ödülünü kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu bağlamda, 2025 Ballon d'Or ödül töreninin kimlerin kazanacağı merakla bekleniyor.