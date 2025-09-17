17 Eylül 2025 Güncel Altın Fiyatları

Kocaeli Kuyumcular Birliği, 17 Eylül 2025 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatlarını açıkladı. Altın piyasasında dalgalı bir seyir gözlemlenirken, yatırımcılar için belirleyici olan çeyrek altın fiyatı 8 bin 500 lira seviyesine yükseldi. Gram altın ise 5 bin 203 liradan alıcı bulmaya devam ediyor.

Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatları

Çeyrek altın, yatırımcılar arasında en çok tercih edilen seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Kocaeli Kuyumcular Birliği verilerine göre, çeyrek altın alım fiyatı 7 bin 975 lira, satış fiyatı ise 8 bin 500 lira olarak belirlenmiştir. Yarım altın fiyatları ise 15 bin 950 liradan alınıp, 17 bin lira seviyesinden satılmaktadır. Bu fiyatlar, altın yatırımcılarının ilgisini çekmeye devam etmektedir.

Gram ve Ziynet Altın Fiyatları

Altın yatırımcıları için önemli bir diğer alternatif olan gram altın, 24 ayar 1 gram için 4 bin 953 lira alım, 5 bin 203 lira satış fiyatı ile işlem görmektedir. Ayrıca ziynet altın fiyatları 31 bin 900 lira alım fiyatı ile başlayıp, 34 bin lira üzerinden satışa sunulmaktadır. Bu fiyatlar, altın talebinin artış gösterdiği bir dönemde yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Ata Lira ve Reşat Altın Fiyatları

Ata lira, yatırımcılar için önemli bir seçenek olup, 32 bin 810 liradan alınıp 34 bin 560 liradan satılmaktadır. Reşat altın ise, 5’li set olarak 162 bin lira alım fiyatı ile işlem görmekte ve 172 bin lira satış fiyatı ile dikkat çekmektedir. Reşat 2,5’luk altın fiyatları ise 81 bin lira alım, 86 bin lira satış fiyatı ile belirlenmiştir.

22 Ayar Bilezik Fiyatları

Son olarak, 22 ayar bileziklerin fiyatları da yatırımcılar tarafından takip edilmektedir. Kocaeli Kuyumcular Birliği verilerine göre, 22 ayar bilezik alım fiyatı 4 bin 546 lira, satış fiyatı ise 4 bin 876 lira olarak açıklanmıştır. Bu fiyatlar, altın alım satımında önemli bir rol oynamaktadır.

Güncel altın fiyatları, yatırımcıların piyasa beklentilerine bağlı olarak değişiklik göstermekte ve bu durum, yatırımcıların karar süreçlerini etkilemektedir. Kocaeli Kuyumcular Birliği'nin sağladığı veriler, altın alım satımında önemli bir kaynak olarak öne çıkmaktadır.