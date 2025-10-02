10 Yaşındaki Hasret'in Arkadaş Sayısı 32'ye Çıktı

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Yaşlıdal mezrasındaki 2 derslikli okulda 3 yıl boyunca tek öğrenci olarak eğitim gören 10 yaşındaki Hasret Aydın, şimdi İpekyolu ilçesindeki Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu’nda 32 arkadaşıyla birlikte eğitim almanın sevincini yaşıyor. Hasret'in bu değişimi, eğitimdeki fırsat eşitliği ve çocukların sosyal gelişimi açısından önemli bir örnek oluşturuyor.

Yaşlıdal Mezrasındaki Eğitim Süreci

Gürpınar ilçesine 70 kilometre mesafedeki Dağseven Mahallesi'nde yer alan Yaşlıdal mezrasındaki 2 derslikli okul, zamanla öğrenci sayısında azalma yaşadı. 1998 yılında açılan okul, 2021 yılında 3 öğrenci ile eğitim vermeye devam ederken, 2022 yılında sadece Hasret Aydın, 1. sınıfa yeni başlayan tek öğrenci olarak eğitim hayatına devam etti. Hasret, ilkokul 3. sınıfa kadar burada eğitim aldı ve bu süreçte ücretli öğretmeni Şahin Aydın’dan ders aldı.

Yeni Okuluna Taşınma Süreci

Baba Ramazan Aydın, kızı Hasret’in doktor olma hayalini gerçekleştirmesi için daha iyi bir eğitim ortamı sağlamaya karar verdi. Bu amaçla İpekyolu ilçesinde ev kiraladı ve Hasret’in nakil başvurusunu yaparak Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu’na kaydını yaptırdı. Yeni okuluna kısa sürede uyum sağlayan Hasret, 4-C sınıfındaki arkadaşlarıyla birlikte eğitim almanın mutluluğunu yaşıyor. Hasret, öğretmeni tarafından akıllı tahtada yöneltilen sorulara heyecanla cevap veriyor.

Sosyal Uyum ve Eğitim Başarısı

Hasret Aydın, yeni okulundaki arkadaşlarıyla teneffüslerde oyun oynadığını ve sosyal hayatının zenginleştiğini belirtiyor. "Tek başımaydı, sıkılıyordum. Şimdi burada arkadaşlarımla birlikte olduğum için çok mutluyum," diyen Hasret, önceki okulundaki yalnızlık hissini geride bıraktığını ifade etti. Yeni sınıfında öğretmeninin anlattığı dersleri dikkatle dinlediğini ve sorulara yanıt vermeyi sevdiğini belirtti.

Öğretmen ve Rehberlik Desteği

Okulun rehber öğretmeni Şakir Erzen, Hasret’in uyum sürecini başarılı bir şekilde atlattığını dile getirerek, "Hasret, tek derslikli okuldan nakil başvurusuyla bize geldi. Oryantasyon döneminde kendisiyle çalıştık ve çok güzel bir uyum sağladı," dedi. Hasret’in dersleri hızlı bir şekilde öğrenme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Erzen, "Şu an arkadaşlarıyla oyun oynuyor ve akranlarına yetişmeye çalışıyor," şeklinde konuştu.