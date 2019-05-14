Gözaltına alamadığı hamile kadına kurşun yağdırdı !!

Olay,ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Babytown şehrinde Garth caddesinde yerel saat ile 22:40 civarında meydana geldi.

POLİS DEPARTMANI:KADIN ŞOK TABANCASINI POLİSE DOĞRULTTU

Babytown Polis Departmanı,gözaltı kararı bulunan kadın şüpheliyi polis memurunun gözaltına almaya çalıştığı sırada olayın yaşandığını duyurdu.Yapılan açıklamada devriye gezen polisin ,45 yaşindaki kadını tanıyarak durdurduğu ve gözaltına almaya uğraştığı sırada kadının buna karşı çıktığı;polisin şok tabancası kullandığı fakat boğuşma esnasında kadının bu tabancayı alarak polise doğrulttuğu iddia edildi.Yapılan açıklamanın devamında ise polisin,gözaltına direnen kadına 5 el ateş açtığı ve kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

BANA ŞU ANDA ZARAR VERİYORSUN,''HAMİLEYİM''

Diğer yandan,olayla ilgili görgü tanıkları tarafından kayda alınan görüntülerde ,45 yaşında ki kadının kendisini gözaltına almaya çalışan polisin sorularını cevapladığı görülürken;polise 'sadece yürüyorum,her akşam evime yürüyorum ben'dediği duyuluyor.Hemen ardından polis ve kadın bir süre boğuşuyor ve polis kadının üzerinde şok tabancası kullanıyor.Olayın üzerine kadının 'şu an bana zarar veriyorsun' dediği anlaşılıyor.Daha sonra şok tabancasını polisten alıp,polis üzerinde kullanmaya çalışan kadına polisin 5 el ateş ettiği ve kadının ise bundan hemen önce 'hamileyim'dediği duyuluyor

Soruşturma kapsamında uygulanan prosedür gereği ,olay içerisinde bulunan 3 polise 3 günlük ücretli idari izne ayrılacağı bildirildi.Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.