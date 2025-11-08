Zorunlu Trafik Sigortasına Zam Geldi: Büyükşehirlerde Yeni Prim Tutarları Açıklandı

Sigorta Bilgi Merkezi (SBM), Kasım 2025 itibarıyla geçerli olacak zorunlu trafik sigortası tarifelerini duyurdu. Tüm araç gruplarını kapsayan yeni tarifelerde prim artışı dikkat çekti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hem bireysel hem ticari araç sahiplerini etkileyecek yeni oranlar, risk basamaklarına göre farklılık gösteriyor.

Büyükşehirlerde Primler Arttı

Yeni tarifeyle birlikte, sürücünün kaza geçmişine göre belirlenen risk basamaklarına göre sigorta bedelleri yeniden hesaplandı. 0. basamak en riskli, 8. basamak ise en düşük riskli sürücüyü temsil ediyor.

Bireysel Araçlar İçin Yeni Prim Tutarları

Şehir 0. Basamak (En Riskli) 4. Basamak (Ortalama) 8. Basamak (En Düşük Risk) İstanbul 44.733 TL 14.991 TL 7.456 TL Ankara 43.467 TL 14.523 TL (tahmini) 7.245 TL İzmir 42.201 TL 14.112 TL (tahmini) 7.034 TL

Ticari Taksilerde Ciddi Artış

Ticari taksi sahipleri için açıklanan yeni tarifeler, özellikle riskli sürücüler açısından oldukça yüksek. İstanbul’da riskli sürücüler için trafik sigortası bedeli 117 bin TL’yi aşıyor.

Şehir 0. Basamak 8. Basamak İstanbul 117.861 TL 19.644 TL Ankara 114.526 TL 19.088 TL İzmir 111.190 TL 18.532 TL

Otobüs Sahiplerine Rekor Prim

31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip yolcu otobüslerinde sigorta primleri en yüksek seviyeye ulaştı. Özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs firmaları için bu artış ciddi maliyet anlamına geliyor.

Şehir 0. Basamak 8. Basamak İstanbul 282.495 TL 46.136 TL

Sigortasız Araçlara Ağır Cezalar

Sigorta Bilgi Merkezi, yeni tarifeyle birlikte sigortasız trafiğe çıkan araçlara uygulanacak cezaların da artırıldığını duyurdu. Detaylı ceza tarifeleri ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Neden Bu Zam?

Uzmanlara göre, artışın temel nedenleri arasında:

Kaza oranlarındaki artış

Yedek parça ve işçilik maliyetlerinin yükselmesi

Enflasyon etkisi

Riskli sürücü sayısındaki yükseliş

gibi faktörler yer alıyor.

Sonuç: Araç Sahipleri İçin Yeni Dönem

Yeni tarifeyle birlikte araç sahiplerinin, sigorta süresi dolmadan önce yenileme bedellerini kontrol etmeleri ve risk basamaklarını düzenli olarak takip etmeleri önem kazanıyor. Risk grubunda olan sürücüler için poliçe bedelleri ciddi seviyelere ulaşırken, 8. basamakta yer alan düşük riskli sürücüler, daha uygun primlerden faydalanmaya devam edecek.