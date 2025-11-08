Dolar
Haberin Gündemi Genel Zorunlu Trafik Sigortasına Zam Geldi: Büyükşehirlerde Yeni Prim Tutarları Açıklandı

Zorunlu Trafik Sigortasına Zam Geldi: Büyükşehirlerde Yeni Prim Tutarları Açıklandı

Zorunlu trafik sigortasında Kasım 2025 itibarıyla tüm araç gruplarına zam geldi. İstanbul’da riskli bir sürücü için prim bedeli 44 bin TL’ye, ticari taksilerde ise 117 bin TL’ye ulaştı.

Yayınlanma
14
Zorunlu Trafik Sigortasına Zam Geldi: Büyükşehirlerde Yeni Prim Tutarları Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Sigorta Bilgi Merkezi (SBM), Kasım 2025 itibarıyla geçerli olacak zorunlu trafik sigortası tarifelerini duyurdu. Tüm araç gruplarını kapsayan yeni tarifelerde prim artışı dikkat çekti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hem bireysel hem ticari araç sahiplerini etkileyecek yeni oranlar, risk basamaklarına göre farklılık gösteriyor.

Büyükşehirlerde Primler Arttı

Yeni tarifeyle birlikte, sürücünün kaza geçmişine göre belirlenen risk basamaklarına göre sigorta bedelleri yeniden hesaplandı. 0. basamak en riskli, 8. basamak ise en düşük riskli sürücüyü temsil ediyor.

Bireysel Araçlar İçin Yeni Prim Tutarları

Şehir0. Basamak (En Riskli)4. Basamak (Ortalama)8. Basamak (En Düşük Risk)
İstanbul44.733 TL14.991 TL7.456 TL
Ankara43.467 TL14.523 TL (tahmini)7.245 TL
İzmir42.201 TL14.112 TL (tahmini)7.034 TL

Ticari Taksilerde Ciddi Artış

Ticari taksi sahipleri için açıklanan yeni tarifeler, özellikle riskli sürücüler açısından oldukça yüksek. İstanbul’da riskli sürücüler için trafik sigortası bedeli 117 bin TL’yi aşıyor.

Şehir0. Basamak8. Basamak
İstanbul117.861 TL19.644 TL
Ankara114.526 TL19.088 TL
İzmir111.190 TL18.532 TL

Otobüs Sahiplerine Rekor Prim

31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip yolcu otobüslerinde sigorta primleri en yüksek seviyeye ulaştı. Özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs firmaları için bu artış ciddi maliyet anlamına geliyor.

Şehir0. Basamak8. Basamak
İstanbul282.495 TL46.136 TL

Sigortasız Araçlara Ağır Cezalar

Sigorta Bilgi Merkezi, yeni tarifeyle birlikte sigortasız trafiğe çıkan araçlara uygulanacak cezaların da artırıldığını duyurdu. Detaylı ceza tarifeleri ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Neden Bu Zam?

Uzmanlara göre, artışın temel nedenleri arasında:

Kaza oranlarındaki artış

Yedek parça ve işçilik maliyetlerinin yükselmesi

Enflasyon etkisi

Riskli sürücü sayısındaki yükseliş

gibi faktörler yer alıyor.

Sonuç: Araç Sahipleri İçin Yeni Dönem

Yeni tarifeyle birlikte araç sahiplerinin, sigorta süresi dolmadan önce yenileme bedellerini kontrol etmeleri ve risk basamaklarını düzenli olarak takip etmeleri önem kazanıyor. Risk grubunda olan sürücüler için poliçe bedelleri ciddi seviyelere ulaşırken, 8. basamakta yer alan düşük riskli sürücüler, daha uygun primlerden faydalanmaya devam edecek.

#Zorunlu Trafik Sigortası
#Sigorta Zammı 2025
#Sbm Yeni Tarife
#İstanbul Trafik Sigortası
#Sigorta Primleri
#Araç Sigorta Bedeli
#Ticari Taksi Sigortası
#Otobüs Sigorta Primi
#0 Basamak
#8 Basamak
