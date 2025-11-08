Zorunlu Trafik Sigortasına Zam Geldi: Büyükşehirlerde Yeni Prim Tutarları Açıklandı

Sigorta Bilgi Merkezi (SBM), Kasım 2025 itibarıyla geçerli olacak zorunlu trafik sigortası tarifelerini duyurdu. Tüm araç gruplarını kapsayan yeni tarifelerde prim artışı dikkat çekti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hem bireysel hem ticari araç sahiplerini etkileyecek yeni oranlar, risk basamaklarına göre farklılık gösteriyor.
Büyükşehirlerde Primler Arttı
Yeni tarifeyle birlikte, sürücünün kaza geçmişine göre belirlenen risk basamaklarına göre sigorta bedelleri yeniden hesaplandı. 0. basamak en riskli, 8. basamak ise en düşük riskli sürücüyü temsil ediyor.
Bireysel Araçlar İçin Yeni Prim Tutarları
|Şehir
|0. Basamak (En Riskli)
|4. Basamak (Ortalama)
|8. Basamak (En Düşük Risk)
|İstanbul
|44.733 TL
|14.991 TL
|7.456 TL
|Ankara
|43.467 TL
|14.523 TL (tahmini)
|7.245 TL
|İzmir
|42.201 TL
|14.112 TL (tahmini)
|7.034 TL
Ticari Taksilerde Ciddi Artış
Ticari taksi sahipleri için açıklanan yeni tarifeler, özellikle riskli sürücüler açısından oldukça yüksek. İstanbul’da riskli sürücüler için trafik sigortası bedeli 117 bin TL’yi aşıyor.
|Şehir
|0. Basamak
|8. Basamak
|İstanbul
|117.861 TL
|19.644 TL
|Ankara
|114.526 TL
|19.088 TL
|İzmir
|111.190 TL
|18.532 TL
Otobüs Sahiplerine Rekor Prim
31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip yolcu otobüslerinde sigorta primleri en yüksek seviyeye ulaştı. Özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs firmaları için bu artış ciddi maliyet anlamına geliyor.
|Şehir
|0. Basamak
|8. Basamak
|İstanbul
|282.495 TL
|46.136 TL
Sigortasız Araçlara Ağır Cezalar
Sigorta Bilgi Merkezi, yeni tarifeyle birlikte sigortasız trafiğe çıkan araçlara uygulanacak cezaların da artırıldığını duyurdu. Detaylı ceza tarifeleri ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.
Neden Bu Zam?
Uzmanlara göre, artışın temel nedenleri arasında:
Kaza oranlarındaki artış
Yedek parça ve işçilik maliyetlerinin yükselmesi
Enflasyon etkisi
Riskli sürücü sayısındaki yükseliş
gibi faktörler yer alıyor.
Sonuç: Araç Sahipleri İçin Yeni Dönem
Yeni tarifeyle birlikte araç sahiplerinin, sigorta süresi dolmadan önce yenileme bedellerini kontrol etmeleri ve risk basamaklarını düzenli olarak takip etmeleri önem kazanıyor. Risk grubunda olan sürücüler için poliçe bedelleri ciddi seviyelere ulaşırken, 8. basamakta yer alan düşük riskli sürücüler, daha uygun primlerden faydalanmaya devam edecek.