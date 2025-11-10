Zam Pazarlığı Başladı! Emekli ve Memur Ocak Maaşı İçin 3 Farklı Rakam Gündemde

2025 yılı sonu yaklaşırken milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Merkez Bankası’nın güncellediği yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31 ila yüzde 33 arasında şekillenirken, bu orana göre emekli ve memur maaşlarında üç ayrı zam senaryosu oluştu.

Emekliler İçin Netleşen Zam Oranları

TÜİK’in açıkladığı 4 aylık enflasyon verisiyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,25 oranında zammı şimdiden garantiledi. Ancak yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 ile 33 aralığında gerçekleşmesi halinde emeklilerin maaşında şu artışlar bekleniyor:

Yüzde 31 enflasyon: En düşük emekli maaşı yüzde 12,28 artarak 18.953 TL olacak.

Yüzde 32 enflasyon: En düşük emekli maaşı yüzde 13,15 artarak 19.100 TL'ye çıkacak.

Yüzde 33 enflasyon: En düşük emekli maaşı yüzde 13,99 artışla 19.242 TL seviyesine ulaşacak.

Memur ve Memur Emeklilerine de 3 Alternatif

Memur ve memur emeklileri için de 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birleştirilerek yapılacak zam oranı belirlenecek. Buna göre, en düşük memur emeklisi maaşı için 3 senaryo öne çıkıyor:

Yüzde 31 enflasyon: Maaşlar yüzde 18,7 oranında artarak 26.911 TL olacak.

Yüzde 32 enflasyon: Artış yüzde 19,6 seviyesinde olacak ve maaş 27.111 TL'ye yükselecek.

Yüzde 33 enflasyon: Zam oranı yüzde 20,5’e çıkacak, maaş ise 27.319 TL’yi bulacak.

Gözler Aralık Enflasyonunda

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber net zam oranları da belli olacak. Ocak 2026 itibarıyla hem emekliler hem de memurlar yeni maaşlarını bu oranlara göre almaya başlayacak.

Ekonomistler, yıl sonuna kadar enflasyonun yukarı yönlü seyrini sürdüreceğini öngörürken, hükümetin düşük gelirli emekliler için ek destek paketleri hazırlayabileceği de kulislerde konuşuluyor.

Not: Tablolarda yer alan veriler tahmini olup, resmi zam oranları TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecektir.