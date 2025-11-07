VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sürecini tamamlayan binlerce üniversite öğrencisi, şimdi gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirmiş durumda. 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan yükseköğrenim burs başvurularının ardından, “VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusu gündemde yerini aldı.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇILDI

2025 yılı VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim’de sona ermişti. Ortaöğrenim burs sonuçları kısa süre önce açıklandı. Öğrenciler sonuçlara Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim burs başvuruları ise 21-31 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Ancak sonuçlar için henüz net bir açıklama yapılmış değil.

Önceki yıllardaki duyuru takvimleri dikkate alındığında, 2025-2026 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının Kasım ayı sonu ile Aralık ayı başı arasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında, öğrenciler T.C. kimlik numarası ile VGM burs sonuç sorgulama ekranı üzerinden durumlarını öğrenebilecek.