Haberin Gündemi Genel Ticaret Bakanlığı 95 Yeni Personel Alacak: Sözleşmeli ve Kadrolu Pozisyonlar Açıklandı

Ticaret Bakanlığı 95 Yeni Personel Alacak: Sözleşmeli ve Kadrolu Pozisyonlar Açıklandı

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı ilanla toplam 95 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 24 Kasım–5 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kabul edilecek.

Yayınlanma
14
Ticaret Bakanlığı 95 Yeni Personel Alacak: Sözleşmeli ve Kadrolu Pozisyonlar Açıklandı
Okunma Süresi: 1 dk

Ticaret Bakanlığı, 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular 24 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Alımlar, çeşitli unvanlarda ve farklı eğitim düzeylerinden adayları kapsıyor.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Sözleşmeli personel kapsamında toplam 65 kişi istihdam edilecek. Bu kapsamda alınacak pozisyonlar şöyle:

32 Gümrük Muhafaza Memuru

7 Mühendis

8 Büro Personeli

6 Gemi Adamı

12 Destek Personeli

Kadrolu personel kapsamında ise 30 kişi görevlendirilecek:

18 Memur

10 Mühendis

2 Kimyager

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Adaylar, 24 Kasım – 5 Aralık 2025 tarihleri arasında başvurularını yalnızca dijital ortamda yapabilecek. Başvuru adresleri:

e-Devlet - Ticaret Bakanlığı / Kariyer Kapısı

https://kariyerkapisi.gov.tr

Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru Şartları ve Süreç Nasıl İşleyecek?

Resmi ilanda, her pozisyon için ayrı ayrı belirtilmiş başvuru şartları, aranan nitelikler ve gerekli belgeler detaylı olarak yer alıyor. Ayrıca, değerlendirme ve yerleştirme sürecine dair bilgiler de ilanda açıklanmış durumda.

Adayların, başvuru süresi içerisinde sistemde yer alan tüm belgeleri eksiksiz şekilde tamamlaması gerekiyor.

#Kariyer Kapısı Başvuru
#Ticaret Bakanlığı Personel Alımı
#Sözleşmeli Memur Alımı
#Kadrolu Personel Alımı
#Gümrük Muhafaza Alımı
#Kamu Personeli
#2025 Memur Alımları
#E-devlet Başvuru
#Mühendis Alımı
#Büro Personeli Alımı
