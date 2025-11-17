TCDD 2025 İşçi Alımı Başvuruları Başladı: İşte Pozisyonlar, Şartlar ve Başvuru Detayları

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 2025 yılı kapsamında toplam 780 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. Detaylar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Demiryolu sektöründe kariyer hedefleyenler için beklenen duyuru geldi. TCDD, 346’sı noter kurası, 434’ü sözlü sınavla olmak üzere toplamda 780 işçi alımı yapacak. Alımlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yayımlanan 33080 sayılı Resmi Gazete’de yer aldı. Başvurular 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi internet platformu üzerinden yapılabilecek.

Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacak?

TCDD bünyesinde farklı alanlarda yapılacak personel alımları iki ayrı yöntemle gerçekleştirilecek:

Noter kurasıyla alınacak 346 personel için pozisyonlar:

Vinç operatörü

Demiryolu hattı işçisi

Raylı sistemler sinyalizasyon işçisi

Makine bakım-onarım işçisi

Elektrikçi

Kaynakçı

Tezgah operatörü

Elektronik işçisi

Sözlü sınavla alınacak 434 personel için pozisyonlar:

Demiryolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü

Demiryolu ve yardımcı iş makineleri operatörü

Tren teşkil işçisi

TCDD İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

Adayların başvuracakları pozisyonla ilgili mesleki yeterlilik belgesine veya ustalık belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Alımlar, “tehlikeli ve çok tehlikeli işler” kategorisinde yer aldığından dolayı sadece erkek adayların başvuruları kabul edilecek.

Adayların, Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) kayıtlı işsiz olmaları gerekiyor.

Başvurular yalnızca İŞKUR’un e-şube platformu üzerinden yapılacak: esube.iskur.gov.tr

Her aday yalnızca bir pozisyona başvuruda bulunabilecek.

Başvuru Takvimi ve Süreç Nasıl İşleyecek?

Başvuru Tarihleri: 17 – 21 Kasım 2025

Başvuru sürecinin ardından TCDD'nin resmi internet sitesi üzerinden (https://www.tcdd.gov.tr) kura çekimi, sözlü sınav tarihleri ve sınav sonuçları ilan edilecek.

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kamuoyuna açık şekilde duyurulacak.

TCDD'den Yapılan Açıklama

TCDD yetkilileri, yapılacak işçi alımlarının sadece kurumun insan kaynağını güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda Türkiye'nin demiryolu altyapısını daha da ileri taşıma hedeflerine katkı sağlayacağını vurguladı.