Söke Belediyesi'nden Rekor Promosyon Anlaşması

Söke Belediyesi’nden Rekor Promosyon Anlaşması

Söke Belediyesi ile Halk Bankası arasında imzalanan anlaşmayla, belediye çalışanlarına üç yıl için toplam 90 bin TL’lik promosyon ödemesi yapılacak.

Yayınlanma
14
Söke Belediyesi’nden Rekor Promosyon Anlaşması
Okunma Süresi: 1 dk

Söke Belediyesi, belediyede görev yapan memur ve kadrolu işçileri kapsayan banka maaş promosyonu ihalesini sonuçlandırdı. Yapılan duyuruya göre, belediye personeli için maaş promosyonu kapsamında Halk Bankası ile 90 bin TL’lik rekor bir anlaşmaya varıldı.

Yapılacak ödeme kapsamında, her bir personele 87 bin TL nakit, 3 bin TL ise Parafpuan olarak tek seferde aktarılacak. Üç yıllık süreyi kapsayan protokol, yaklaşık 1.000 çalışanı kapsıyor.

İlk İhale İptal Edildi, Rekor Teklif İkinci Aşamada Geldi

İlk ihale, 23 Ekim 2025 tarihinde açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilmişti. Ancak teklifler beklentiyi karşılamadığı gerekçesiyle Promosyon Komisyonu tarafından iptal edildi. İkinci değerlendirme turunda Halk Bankası'nın sunduğu yüksek teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Arıkan: "Çalışanlarımızın Yanındayız"

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan yaptığı açıklamada, “Bu promosyon anlaşması sadece bir mali katkı değil; aynı zamanda emek veren personelimize duyduğumuz saygının bir göstergesidir” dedi.

Bu rekor promosyon tutarının, çalışanların maaş dışı gelirlerini artırarak yaşam standartlarını yükseltmesi bekleniyor. Anlaşma kapsamında ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılması planlanıyor.

