Sencer Selmanoğlu Kimdir, AK Parti'de Hangi Görevleri Üstleniyor?

1985 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Sencer Selmanoğlu, hem iş hem de siyaset arenasındaki çalışmalarıyla dikkat çeken genç siyasetçiler arasında yer alıyor. Son olarak AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevine vekâleten atanmasıyla birlikte kamuoyunun merak ettiği bir isim haline geldi.

Sencer Selmanoğlu’nun Hayatı ve Kariyeri

Doğum Yılı ve Yeri: 1985, Elazığ

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi – Mezuniyet: 2008

Mesleği: Eczacı

İş Hayatı: 2009 yılında Elazığ’da kendi eczanesini açarak meslek hayatına başladı. Aynı zamanda küçükbaş hayvancılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinde bulunarak tarım ve hayvancılık sektöründe de faaliyet göstermektedir.

AK Parti'deki Siyasi Görevleri

2021: 18 Ocak'ta düzenlenen AK Parti Elazığ 7. Olağan İl Kongresi ile birlikte İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

2025: AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın istifasının ardından, parti genel merkezi tarafından vekil il başkanı olarak görevlendirildi.

Selmanoğlu, vekaleten yürüttüğü bu görev kapsamında:

İl teşkilatının koordinasyonunu sağlamak,

Parti politikalarının sahada uygulanmasını organize etmek,

Seçim hazırlıkları ve üye çalışmaları gibi süreçleri yürütmekle sorumlu.

Parti İçindeki Profili

Sencer Selmanoğlu, AK Parti teşkilatlarında genç, dinamik, çalışkan ve uyumlu yapısıyla öne çıkan bir isim olarak değerlendiriliyor. İl başkanlığı sürecinde sahaya yakın duruşu ve teşkilatın farklı kademeleriyle kurduğu iletişim, kendisine olan güveni artırmış durumda.