Dolar
42,2485 %0,24
Euro
48,9829 %0,45
Gram Altın
5.696,83 % 1,61
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı Erişime Açıldı

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı Erişime Açıldı

Sağlık Bakanlığı’nın 2.764 sürekli işçi alımı için gerçekleştirdiği kura çekimi sona erdi. Noter huzurunda yapılan kura sonuçları, 12 Kasım 2025 tarihi itibarıyla online sistemde erişime açıldı. Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numarasıyla iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı Erişime Açıldı
Okunma Süresi: 2 dk

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için gerçekleştirdiği 2.764 sürekli işçi alımı kapsamında merakla beklenen kura çekimi tamamlandı. 12 Kasım 2025 Çarşamba günü noter huzurunda yapılan kura çekimi, Bakanlığın resmî YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Ankara Bilkent Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen kura çekimine yoğun ilgi gösterildi.

Başvuruları 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla tamamlayan adaylar, kura sonuçlarını 12 Kasım saat 17.00 itibarıyla online olarak sorgulayabiliyor.

Kura Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

Kura sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yhgm.saglik.gov.tr ve iscisonuc.saglik.gov.tr internet siteleri üzerinden ilan edildi. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak asil ve yedek listelerde yer alıp almadıklarını sorgulayabiliyor.

Alım Yapılan Kadrolar

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alınacak personel;

Temizlik görevlisi

Silahsız güvenlik görevlisi

Klinik destek elemanı
gibi kadrolarda istihdam edilecek.

Mülakat Olmayacak

Kura yöntemiyle belirlenen adaylar, yazılı ve sözlü sınava girmeyecek. Kura sonucunda belirlenen asil adaylar doğrudan işe alım sürecine geçerken, yedek adaylar ise boş kalan kadrolar için sıralamaya göre değerlendirilecek.

Başvuru Sonrası Süreç Nasıl İşleyecek?

Kurada adı çıkan adayların evrak teslim tarihleri ve atama süreciyle ilgili detaylı bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden duyurulacak.

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar:
iscisonuc.saglik.gov.tr adresini ziyaret edebilir.

#Güvenlik Görevlisi Alımı
#İşçi Alımı
#Kamu Personel Alımı
#Sağlık Bakanlığı
#Temizlik Görevlisi Alımı
#Kura Sonuçları
#2025 Kura Sonuçları
#Klinik Destek Personeli
#İscisonuc Sorgulama
#T.c. İle Kura Sonucu Öğrenme
Kademeli Emeklilikte Yeni Gelişme Var mı? Bakanlık Açıklama Yaptı
Kademeli Emeklilikte Yeni Gelişme Var mı? Bakanlık Açıklama Yaptı
#Genel / 12 Kasım 2025
Ünlü Oyuncu Özgü Namal Trafik Kazası Geçirdi
Ünlü Oyuncu Özgü Namal Trafik Kazası Geçirdi
#Magazin / 12 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
ATA AÖF Vize Sınav Takvimi Belli Oldu: Giriş Belgeleri Yakında Açıklanacak
ATA AÖF Vize Sınav Takvimi Belli Oldu: Giriş Belgeleri Yakında Açıklanacak
Genel
Green Card 2026 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? ABD'den Resmî Açıklama Geldi Mi?
Green Card 2026 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? ABD'den Resmî Açıklama Geldi Mi?
Turkcell ve Google Cloud'dan Stratejik Ortaklık
Turkcell ve Google Cloud'dan Stratejik Ortaklık
Mourinho'dan Benfica'ya Flaş Transfer Talebi
Mourinho'dan Benfica'ya Flaş Transfer Talebi
Çocuk sadece şeker almak istemişti! Yumruklar, satırlar, tekmeler havada uçuştu
Çocuk sadece şeker almak istemişti! Yumruklar, satırlar, tekmeler havada uçuştu
2025 Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Kurası Canlı Yayında İzlenebilecek
2025 Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Kurası Canlı Yayında İzlenebilecek
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in Oğlunun Sağlık Durumu Hakkında Endişeler Sürüyor
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in Oğlunun Sağlık Durumu Hakkında Endişeler Sürüyor
Antalya'da 16 Yaşındaki Çocuk, Park Halindeki Araçtan 50 Bin TL'yi Çaldı
Antalya'da 16 Yaşındaki Çocuk, Park Halindeki Araçtan 50 Bin TL'yi Çaldı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft