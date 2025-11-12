Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı Erişime Açıldı

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için gerçekleştirdiği 2.764 sürekli işçi alımı kapsamında merakla beklenen kura çekimi tamamlandı. 12 Kasım 2025 Çarşamba günü noter huzurunda yapılan kura çekimi, Bakanlığın resmî YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Ankara Bilkent Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen kura çekimine yoğun ilgi gösterildi.
Başvuruları 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla tamamlayan adaylar, kura sonuçlarını 12 Kasım saat 17.00 itibarıyla online olarak sorgulayabiliyor.
Kura Sonuçları Nereden Öğrenilecek?
Kura sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yhgm.saglik.gov.tr ve iscisonuc.saglik.gov.tr internet siteleri üzerinden ilan edildi. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak asil ve yedek listelerde yer alıp almadıklarını sorgulayabiliyor.
Alım Yapılan Kadrolar
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alınacak personel;
Temizlik görevlisi
Silahsız güvenlik görevlisi
Klinik destek elemanı
gibi kadrolarda istihdam edilecek.
Mülakat Olmayacak
Kura yöntemiyle belirlenen adaylar, yazılı ve sözlü sınava girmeyecek. Kura sonucunda belirlenen asil adaylar doğrudan işe alım sürecine geçerken, yedek adaylar ise boş kalan kadrolar için sıralamaya göre değerlendirilecek.
Başvuru Sonrası Süreç Nasıl İşleyecek?
Kurada adı çıkan adayların evrak teslim tarihleri ve atama süreciyle ilgili detaylı bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden duyurulacak.
Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar:
iscisonuc.saglik.gov.tr adresini ziyaret edebilir.