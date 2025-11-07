Okullar Ne Zaman Açılıyor? 2025 Kasım Tatili 17 Kasım'da Sona Eriyor

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10 Kasım Pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, öğrenciler bu kısa molayı 14 Kasım Cuma günü tamamlayacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için tatilin ardından 15 Kasım Cumartesi ve 16 Kasım Pazar günleri hafta sonu tatili olarak değerlendirilecek. Bu nedenle öğrenciler okula dönüşü 17 Kasım 2025 Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Okullarda ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026’da sona erecek.