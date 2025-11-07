Dolar
Okullar Ne Zaman Açılıyor? 2025 Kasım Tatili 17 Kasım'da Sona Eriyor

Okullar Ne Zaman Açılıyor? 2025 Kasım Tatili 17 Kasım'da Sona Eriyor

Kasım ara tatili 14 Kasım’da sona eriyor. Milyonlarca öğrenci 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Yayınlanma
14
Okullar Ne Zaman Açılıyor? 2025 Kasım Tatili 17 Kasım'da Sona Eriyor
Okunma Süresi: 1 dk

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10 Kasım Pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, öğrenciler bu kısa molayı 14 Kasım Cuma günü tamamlayacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için tatilin ardından 15 Kasım Cumartesi ve 16 Kasım Pazar günleri hafta sonu tatili olarak değerlendirilecek. Bu nedenle öğrenciler okula dönüşü 17 Kasım 2025 Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Okullarda ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026’da sona erecek.

#Kasım Ara Tatili
#Okullar Ne Zaman Açılacak
#Meb Takvimi
#2025-2026 Eğitim Yılı
#Kasım Tatili Bitiş Tarihi
#Öğrenciler Okula Ne Zaman Başlayacak
#Okul Tatil Tarihleri
#17 Kasım Okul Açılışı
