Muazzez Abacı 78. Doğum Gününde Hayata Veda Etti

Türk Sanat Müziği’nin yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen Muazzez Abacı, 78. yaş gününde, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz Ekim ayında geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan sanatçı, bir süredir tedavi görmekteydi. Sağlık durumu ciddiyetini korurken, sevenleri umutla güzel haber bekliyordu. Ancak acı haber menajeri Taner Budak tarafından duyuruldu.

Menajerinden Duygusal Açıklama

Sanatçının vefatını sosyal medya hesabından paylaşan menajeri Taner Budak, şu ifadeleri kullandı:

“Sanat dünyamız bir yıldızını daha kaybetti. Kıymetli sanatçımız Muazzez Abacı’yı doğum gününde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun.”

Sanat Hayatı ve Unutulmaz Eserleri

1947 yılında Ankara’da doğan Muazzez Abacı, Ankara Radyosu’nda başladığı müzik hayatında kısa sürede yıldızlaştı. 1973 yılında çıkardığı “Bir Sen Kaldın İçimde” adlı plağıyla büyük beğeni topladı.

Abacı, 1990 yılında Cemal Safi’nin sözlerini yazdığı ve büyük ses getiren "Vurgun" şarkısıyla zirveye çıktı. "Vurgun", Türk Sanat Müziği'nin klasik eserlerinden biri haline geldi. Diğer önemli albümleri arasında “Şakayık”, “Felek”, “Efendim” ve “Sensiz Olmadı” gibi birçok unutulmaz yapıt yer aldı.

Devlet Sanatçısı Unvanı Almıştı

Türk müziğine katkılarından dolayı 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen Muazzez Abacı, zaman zaman müzik kariyerine ara verse de sahnelere her dönüşüyle hayranlarını mest etti.

Aile Hayatı

Muazzez Abacı, hayatı boyunca üç evlilik yaptı. İlk evliliğini polis memuru Abdurrahman Abacı ile yapan sanatçının bu evlilikten “Saba” adında bir kızı bulunuyor. Daha sonra avukat Atilla Kurtbaş ve kısa süreli başka bir evlilik daha yaptı.

Sanat Dünyası Yasta

Abacı’nın vefat haberi sonrası sosyal medyada birçok sanatçı ve seveni, duydukları üzüntüyü dile getirdi. Müzik camiası, onun eşsiz sesi ve duygulu yorumlarıyla Türk Sanat Müziği'ne yaptığı katkıları unutulmaz olarak tanımlıyor.

Muazzez Abacı’nın cenaze töreni ve defin bilgileri hakkında detaylı bilgilendirme, ailesi ve menajeri tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.