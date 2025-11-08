Dolar
Mehmet Hanifi Kalo Kimdir? Genç İş İnsanı Hayatını Kaybetti – İşte Eğitim Hayatı, Kariyeri ve Vefat Nedeni

Mehmet Hanifi Kalo Kimdir? Genç İş İnsanı Hayatını Kaybetti – İşte Eğitim Hayatı, Kariyeri ve Vefat Nedeni

Adana’nın genç iş insanlarından Mehmet Hanifi Kalo, Ankara’daki ofisinde hayatını kaybetti. UC Santa Barbara mezunu olan Kalo’nun vefatı iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Yayınlanma
14
Mehmet Hanifi Kalo Kimdir? Genç İş İnsanı Hayatını Kaybetti – İşte Eğitim Hayatı, Kariyeri ve Vefat Nedeni
Okunma Süresi: 1 dk

Adana’nın köklü ailelerinden birine mensup olan Mehmet Hanifi Kalo, genç yaşta iş dünyasında başarılarıyla dikkat çeken isimler arasındaydı. Sanayi, makine ve teknoloji alanlarında yatırımlar yapan Kalo, yerel üretime katkı sunmayı amaçlayan projeleriyle tanınıyordu.

Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Mehmet Hanifi Kalo, yükseköğrenimini ABD’de UC Santa Barbara Üniversitesi’nde tamamladı. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek 2014 yılında ELZ Company isimli şirketi kurdu.

Şirket; makine, inşaat ve elektrik sektörlerinde faaliyet gösteriyor, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir üretim alanlarında çeşitli projeler yürütüyordu. Genç iş insanı, hem Adana iş çevrelerinde hem de ulusal ölçekte vizyoner girişimleri ile tanınan bir isimdi.

Mehmet Hanifi Kalo Nasıl Vefat Etti?

Afyon Türkeli Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre Mehmet Hanifi Kalo, Ankara’daki ofisinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde Kalo’nun intihar sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Vefatı, ailesi, yakın çevresi ve iş dünyasında derin üzüntüye neden oldu.

Cenaze Bilgisi

Tarih: 9 Kasım 2025 Pazar
Yer: Adana Buruk Mezarlığı

Cenazeye aile yakınlarının, iş dünyasından birçok ismin ve sevenlerinin katılması bekleniyor.

