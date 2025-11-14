Dolar
Haberin Gündemi Genel MEB AGS ÖABT 2026 Sınav Tarihi Belli Oldu: İşte Başvuru ve Sınav Takvimi

MEB AGS ÖABT 2026 Sınav Tarihi Belli Oldu: İşte Başvuru ve Sınav Takvimi

MEB Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, 12 Temmuz 2026 tarihinde iki oturumda yapılacak. Başvurular 5-8 Mayıs tarihleri arasında, geç başvuru ise 3 Haziran’da alınacak.

Yayınlanma
14
MEB AGS ÖABT 2026 Sınav Tarihi Belli Oldu: İşte Başvuru ve Sınav Takvimi
Okunma Süresi: 1 dk

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmenlik yapmayı hedefleyen adayların katılması gereken MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için 2026 sınav tarihleri açıklandı. ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, adayların merakla beklediği sınav 12 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak.

Sınav İki Oturumda Gerçekleştirilecek

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan AGS ve AGS-ÖABT, iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavda adayların;

Genel yetenek,

Genel kültür,

Eğitim mevzuatı bilgileri
ve en önemlisi

Öğretmenlik Alan Bilgisi yeterlilikleri ölçülecek.

Başvuru Tarihleri ve Geç Başvuru Günü

Sınava katılmak isteyen öğretmen adayları için başvuru takvimi de netleşti:

Başvurular: 5-8 Mayıs 2026

Geç Başvuru Günü: 3 Haziran 2026

Başvurular, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru süresi kısa tutulduğu için adayların takvimi dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

MEB Akademisi İçin Kritik Aşama

MEB AGS ve AGS-ÖABT, Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabul için temel belirleyici niteliği taşıyor. Bu sınavlar, sadece bilgi düzeyini değil; öğretmen adaylarının eğitim yaklaşımı, alan hâkimiyeti ve mevzuat bilgisine dair yeterliliğini de ortaya koymayı amaçlıyor.

