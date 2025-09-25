MasterChef Türkiye'de Hamsili Pilav Tarifi

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte TV8 kanalında yayınlanan MasterChef Türkiye'de bu akşam hamsili pilav yapımı ele alınacak. Yarışmacılar, hamsili pilav tarifini hazırlarken izleyiciler de bu lezzetli yemeğin malzemeleri ve yapılışı hakkında merak içinde olacak. Özellikle, pilavın üzerine limon sıkılıp sıkılmayacağı konusundaki tartışmalar da dikkat çekiyor.

Hamsili Pilavın Malzemeleri

Hamsili pilav hazırlamak için gereken malzemeler aşağıdaki gibidir:

500 gram taze hamsi

2 su bardağı pirinç

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay bardağı dökme tereyağı (veya sıvı yağ)

1/2 limon suyu

1/2 çay bardağı kuş üzümü

1/2 çay bardağı dolmalık fıstık

1 çay bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı şeker

Hamsili Pilavın Yapılışı

Hamsili pilav hazırlığına öncelikle hamsilerin temizlenmesi ile başlanır. Hamsilerin iç kısmı temizlenip kılçıkları çıkarılmalıdır; sadece et ve deri kullanılacaktır. Ardından, pirinçlerin iyice yıkanıp süzülmesi gerekmektedir.

Bir tavada zeytinyağı ısıtılır ve doğranmış soğan eklenerek kavrulur. Kavrulan soğana, kuş üzümü, dolmalık fıstık ve pirinç eklenir. Bu karışım 2-3 dakika kadar kavrulduktan sonra sıcak su, tuz, şeker ve baharatlar ilave edilir. Kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişirilir.

Pilav pişerken geniş bir tencerenin dibine hamsiler sıralanır. Pişen pilav, hamsilerin üzerine eklenir ve kalan hamsiler pilavın üstüne dizilir. Pilavın üzerine tereyağı eklenir ve tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika daha pişirilir.

Limon Sıkılması

Hamsili pilavın üzerine limon sıkılıp sıkılmayacağı konusu, özellikle hamsinin güçlü tadını dengelemek açısından önemli bir detaydır. Limon, pilava ferahlatıcı bir asidik tat katarken, bazı kişiler limonun asidik tadını tercih etmeyebilir. Bu nedenle, limon eklemek tamamen kişisel bir tercihtir. Eğer limonun taze lezzetini seviyorsanız, pişirme işleminin ardından birkaç damla limon suyu ekleyerek daha canlı bir tat elde edebilirsiniz.