Magnum Çekiliş Sonuçları 2025 Açıklandı: Porsche Taycan Kazanan Asil ve Yedek Talihliler Belli Oldu!

Magnum’un 2025 yılı Porsche Taycan çekiliş sonuçları açıklandı. 4 Kasım 2025 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen 3. dönem çekilişin kazananları, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde ve Magnum’un resmî web sitesinde ilan edildi.

Kazananlar Açıklandı mı?

Evet, asil ve yedek talihliler belli oldu. Magnum çekilişine katılanlar; ürün çubuğundaki kodu Magnum.com.tr üzerinden veya SMS ile göndererek katılım sağlamıştı. Çekiliş sonrası açıklanan gayriresmî bilgilere göre Porsche Taycan kazanan talihliler Van ve Muğla illerinden oldu.

Magnum Çekiliş Sonuçları Nereden Sorgulanır?

Kazanan isimleri öğrenmek isteyenler:

Magnum’un resmî web sitesi: www.magnumicecream.com.tr

8 Kasım 2025 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki

üzerinden asil ve yedek kazanan listesine ulaşabilirler.

İkramiyeyi Nasıl Teslim Alabilirsiniz?

Asil talihliler, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuruda bulunmak zorundadır.

Yedek talihliler ise asil talihlilerin başvurmaması durumunda, takip eden 15 gün içinde başvuru yapmalıdır.

Başvuru için gerekli belgeler:

Nüfus cüzdanı (kimlik ibrazı zorunlu)

Kazandığınız ürün çubuğu (üzerindeki kod okunabilir olmalı)

İletişim bilgileri

Başvuru kanalları:

E-posta: [email protected]

Faks: 0212 217 41 21

Adres: U2 Tanıtım / Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu / İstanbul

Adres bilgileri eksik olan katılımcılar için gazetede yapılan ilan resmi tebliğ niteliğindedir.

Kazandığım Aracı Başkası Teslim Alabilir mi?

Hayır. İkramiye teslimi sadece talihlinin kendisi veya noter onaylı vekâletle yasal vekili tarafından yapılabilir. Araçların ruhsatı da doğrudan talihli adına çıkartılır.

Bir Sonraki Magnum Kampanyası Ne Zaman?

Her yıl yaz sezonunda düzenlenen Magnum kampanyalarının bir sonraki dönemi için 2026 baharında yeni bir kampanya duyurusu bekleniyor. Katılım koşulları ve ikramiye bilgileri Magnum’un resmi platformlarından takip edilebilir.