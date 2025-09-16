Dolar
KYK Yurtları Açılış Tarihi Belli Oluyor: Öğrenciler Ne Zaman Yerleşecek?

KYK Yurtları Açılış Tarihi Belli Oluyor: Öğrenciler Ne Zaman Yerleşecek?

Üniversitelerde yeni dönem başlarken, KYK yurtlarının açılış tarihi merak konusu oldu. Yurt giriş tarihleri illere göre farklılık gösterirken, öğrenciler kesin bilgiyi KYK İl Müdürlükleri’nden öğrenebilecek.

Yayınlanma
14
KYK Yurtları Açılış Tarihi Belli Oluyor: Öğrenciler Ne Zaman Yerleşecek?
Okunma Süresi: 1 dk

Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim yılı başlarken, öğrenciler KYK yurtlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Yaz aylarında sınav, staj ve proje çalışmaları için nöbetçi yurtlarla hizmet veren Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, şimdi de 2025-2026 akademik yılı için hazırlıklarını tamamlıyor.

KYK yurtlarının açılış tarihleri illere göre farklılık gösteriyor. Öğrenciler, öğrenim görecekleri şehirlerdeki KYK İl Müdürlükleri aracılığıyla yurtların hangi tarihte açılacağını öğrenebilecek.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da üniversitelerin akademik takvimine paralel olarak eylül ayı sonunda öğrencilerin yurtlara giriş yapması bekleniyor.

