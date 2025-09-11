Konuşanlar İçin Rekor Ücret! Hasan Can Kaya Disney Plus’tan Kaç Dolar Alacak?

YouTube’da başladığı yolculukla kısa sürede milyonların sevgisini kazanan Hasan Can Kaya, dijital platformların en çok konuşulan transferlerinden birine imza attı. Uzun süre Exxen’de yayınlanan Konuşanlar programı, artık Disney Plus ekranlarında olacak.

Transferin en çok merak edilen kısmı ise Hasan Can Kaya’nın alacağı ücret oldu. Kulislerde dolaşan bilgilere göre ünlü komedyen, Disney Plus’tan bölüm başı 300 ila 325 bin dolar arasında ödeme alacak. Bu rakam, Türk dijital yayıncılık tarihinde bugüne kadar ödenmiş en yüksek ücretlerden biri olarak yorumlanıyor.

Hasan Can Kaya’nın yeni anlaşmayla birlikte sadece Türkiye’de değil, global ölçekte de tanıtım fırsatı yakalayacağı konuşuluyor. Programın formatında büyük değişiklikler olmayacak ancak daha yüksek prodüksiyon kalitesiyle, farklı konuklarla ve sinematik bir atmosferle izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Konuşanlar’ın Disney Plus’taki ilk bölümlerinin ekim ayında yayınlanması planlanıyor.