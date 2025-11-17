Dolar
Haberin Gündemi Genel İstanbul'daki zehirlenme vakasında can kaybı 4’e yükseldi

İstanbul'daki zehirlenme vakasında can kaybı 4’e yükseldi

İstanbul Fatih’te aynı aileden dört kişinin yaşamını yitirdiği zehirlenme vakasında ölü sayısı dörde yükseldi. Polis soruşturması derinleşirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Otopsi sonucu bekleniyor.

Yayınlanma
14
İstanbul'daki zehirlenme vakasında can kaybı 4’e yükseldi
Okunma Süresi: 2 dk

Almanya’dan İstanbul’a gelen Böcek ailesinin konakladığı otelde yaşanan zehirlenme vakası, yeni bir trajediyle derinleşti. Baba Servet Böcek de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Fatih’te yaşanan ve kamuoyunu derinden sarsan gıda zehirlenmesi vakasında ölü sayısı dörde çıktı. Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otelde konaklayan Servet Böcek, eşi Çiğdem Böcek ve çocukları Kadir Muhammet ile Masal, 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurmuştu. Çocuklar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, anne Çiğdem Böcek ise 14 Kasım’da hayatını kaybetmişti. Ailenin hayatta kalan son ferdi olan baba Servet Böcek de tedavi gördüğü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi.

Zehirlenmenin kaynağı araştırılıyor

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmada, ailenin İstanbul’a geliş tarihinden itibaren yaptığı tüm temaslar mercek altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalara göre, Böcek ailesi 11 Kasım’da Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye satın almış, ardından bir restoranda yemek yemişti. Mide bulantısı şikayetlerinin aynı gün başladığı, ertesi gün çevredeki hastanelere başvuran ailenin tedavi sonrası taburcu edildiği, ancak durumlarının daha sonra yeniden kötüleştiği tespit edildi.

Aynı otelde kalan turistler de etkilendi

Zehirlenme vakası sadece Böcek ailesiyle sınırlı kalmadı. Aynı otelde konaklayan iki turistin de benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğu öğrenildi. Ayrıca aynı odada refakatçi olarak bulunan bir kişi de kalp ritminde yavaşlama nedeniyle tedavi altına alındı.

Otel boşaltıldı, soruşturma derinleşti

Olayın ardından polis ekipleri, ailenin konakladığı otelde detaylı inceleme yaptı. İncelemeler sonrası otelin tamamen boşaltıldığı, kalan müşterilerin başka otellere yönlendirildiği açıklandı. Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında otel sahibi, midyeci, lokumcu, kokoreççi, kafe işletmecisi, fırıncı ve ilaçlama şirketi çalışanlarının yer aldığı belirtildi.

Tutuklama talepleri gündemde

Gözaltındaki 8 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri sürerken, aralarında midyeci ve kafe işletmecisinin de bulunduğu 4 şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 7 şüpheli hakkındaki işlemler ise devam ediyor.

Ölüm nedenine dair kesin sonuç otopsiyle netleşecek

Böcek ailesinin ölüm nedeni olarak gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulsa da, kesin nedenin otopsi raporlarıyla belirleneceği ifade ediliyor. Ailenin temas ettiği gıda ürünlerinden numuneler alındığı ve laboratuvar incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

