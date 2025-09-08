Gürsel Tekin’in Mal Varlığı ve Serveti Ne Kadar?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile uzun yıllar özdeşleşmiş bir siyasetçi olan Gürsel Tekin, son dönemde İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması ve ardından partiden ihraç edilmesiyle yeniden gündeme geldi. Kamuoyunda sıkça tartışılan konulardan biri de Tekin’in serveti ve mal varlığı.

Resmî Mal Varlığı Beyanı

Gürsel Tekin, 17 Mart 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda mal varlığını kamuoyuyla açıkladı. Buna göre:

İki dairesi bulunuyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 290 metrekare arsa sahibi.

Skoda ve Mini Cooper marka iki aracı mevcut.

Ayrıca, 8 Eylül 2025’te bir televizyon programında yaptığı açıklamada, “İki evim, bir arabam var. Bir de eşimin evi var” sözleriyle mal varlığını yineledi.

Tekin, milletvekilliği döneminde kanunen zorunlu mal varlığı bildiriminde bulunduğunu, bu süreçte herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini de vurguladı.

Kamuoyundaki İddialar

Zaman zaman Tekin’in büyük bir servete sahip olduğu yönünde spekülasyonlar gündeme geldi.

“9 villa, 11 şirket, 7 benzin istasyonu” gibi iddialar ortaya atıldı.

Ancak bu iddialar ne Tekin tarafından ne de resmî kurumlarca doğrulandı.

Tekin, bu söylentilere karşılık esprili bir dille:

“Akli melekeleri yerinde olmayan bir takım zevat ile ahlaksız, yalancı, aşağılık, müfterinin iddia ettiği aksine 257 villa, 647 daire, 3 uzay istasyonu sahibi değilim”

ifadelerini kullanarak iddiaları reddetti.

Siyasi ve Ekonomik Geçmiş

1964 yılında Ardahan’ın Göle ilçesinde doğan Tekin, ekonomik zorluklar nedeniyle üniversite eğitimini yarıda bıraktı.

İstanbul’a göç ettikten sonra garsonluk gibi çeşitli işlerde çalıştı.

CHP’de Kadıköy Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul İl Başkanlığı, Genel Sekreterlik gibi görevlerde bulundu.

Maddi varlıklarının, siyasi kariyeri boyunca elde ettiği maaş ve yasal gelirlerden oluştuğu düşünülüyor.