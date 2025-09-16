Dolar
Haberin Gündemi Genel FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? İşte Eylül 2025 Beklentileri

FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? İşte Eylül 2025 Beklentileri

FED’in Eylül 2025 faiz kararı 17 Eylül Salı TSİ 21.00’de açıklanacak. Piyasalar 25 baz puanlık indirim beklerken, yıl sonuna kadar toplam 3 faiz indirimi öngörülüyor.

Yayınlanma
14
FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? İşte Eylül 2025 Beklentileri
Okunma Süresi: 1 dk

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu hafta alacağı faiz kararına odaklandı. Yatırımcıların gözü, enflasyonist baskıların sürdüğü ortamda Fed’in faiz adımında olacak.

Karar 17 Eylül’de Açıklanacak

FED’in Eylül ayı faiz kararı, 17 Eylül Salı günü TSİ 21.00’de duyurulacak. 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak toplantıların ardından karar kamuoyuyla paylaşılacak.

Beklenti 25 Baz Puan İndirimi

Piyasalarda, FED’in bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi öngörülüyor. 2026 yılında da en az 3 indirim daha yapılabileceği tahmin ediliyor.

Son enflasyon verileri, fiyat artışları üzerindeki baskının sınırlı kalabileceğini gösterirken, bu durum Fed’in projeksiyonlarına ilişkin beklentileri güçlendirdi.

50 Baz Puan İhtimali Masada mı?

Bazı analistler, açıklanan makro veriler sonrası 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olabileceğini dile getiriyor. Ancak çoğunluk, Fed’in temkinli adımlarla ilerleyeceğini ve daha küçük indirimlere yöneleceğini düşünüyor.

Powell’ın Mesajları Önemli Olacak

Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar, sadece Eylül ayı için değil, önümüzdeki dönemin para politikası adımlarına dair de ipuçları verecek.

#Fed Faiz İndirimi
#Küresel Piyasalar
#Fed Faiz Kararı
#Fed Faiz Beklentisi
#Fed Eylül 2025 Toplantısı
#Jerome Powell Açıklamaları
#Abd Merkez Bankası
#Fed Toplantısı Ne Zaman
#Faiz İndirimi Beklentisi
#Fed 25 Baz Puan
