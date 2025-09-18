Dolar
Cuma Namazı Vakitleri Açıklandı! 19 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir Saatleri

Diyanet İşleri 19 Eylül 2025 cuma namazı vakitlerini açıkladı. İstanbul’da 13.03, Ankara’da 12.47, İzmir’de 13.10’da cemaat camilerde buluşacak.

Yayınlanma
14
Cuma Namazı Vakitleri Açıklandı! 19 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir Saatleri
Okunma Süresi: 1 dk

Her hafta milyonlarca Müslüman’ın camilere akın ettiği cuma namazı, bu hafta da 19 Eylül 2025 Cuma günü cemaatle eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimine göre, büyük şehirlerde cuma namazının saatleri belli oldu.

İşte 19 Eylül 2025 il il cuma namazı saatleri:

İstanbul: 13.03

Ankara: 12.47

İzmir: 13.10

Bursa: 13.03

Diyanet’in resmi internet sitesinden Türkiye genelindeki tüm şehirler için namaz vakitleri ayrıntılı olarak sorgulanabiliyor.

Cuma namazı genel olarak 45 dakika ile 1 saat arası sürüyor. Bu süreye hutbe, farz ve sünnet namazları dahil. Cemaatin zamanında camide olması ve hutbenin başlangıcına yetişmesi önem taşıyor.

#Diyanet
#Cumanamazı
#Namazvakitleri
#19eylül
