Haberin Gündemi Genel BİLSEM 2026 Takvimi Açıklandı! Başvurular Ne Zaman Başlayacak, Sınavlar Ne Zaman Yapılacak?

BİLSEM 2026 Takvimi Açıklandı! Başvurular Ne Zaman Başlayacak, Sınavlar Ne Zaman Yapılacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğrenci alımı için 2026 yılı takvimi yayımlandı. İlk adımlar kasım ayında atılıyor. Ön değerlendirme sınavları aralıkta başlayacak, bireysel değerlendirmeler ise nisan-haziran döneminde yapılacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026'da açıklanacak.

Yayınlanma
14
BİLSEM 2026 Takvimi Açıklandı! Başvurular Ne Zaman Başlayacak, Sınavlar Ne Zaman Yapılacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrenciler için 2026 yılı öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci resmen başladı. Yayınlanan kılavuza göre süreç, kasım ayında öğretmen bilgilendirmeleri ve gözlem formlarının doldurulmasıyla başlıyor.

BİLSEM Başvuru ve Sınav Süreci Nasıl Olacak?

BİLSEM 2026 kılavuzuna göre il tanılama sınav komisyonları 10-13 Kasım 2025 tarihleri arasında oluşturulacak. 14-20 Kasım tarihlerinde ise ilkokullarda görev yapan öğretmen ve rehber öğretmenler bilgilendirilecek.

21-27 Kasım tarihleri arasında gözlem formları doldurulacak. Ardından 28 Kasım - 8 Aralık arasında ön değerlendirme uygulama randevuları belirlenecek. Ön değerlendirme sınavı giriş belgeleri 9 Aralık’ta e-Okul sisteminde yayımlanacak.

Sınav Takvimi

Ön değerlendirme sınavları: 15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026

Bireysel değerlendirme hakkı kazanan öğrencilerin açıklanması: 27 Şubat 2026

Bireysel değerlendirme giriş belgeleri: 30 Mart 2026’da e-Okul’da

Bireysel değerlendirme uygulamaları: 6 Nisan – 19 Haziran 2026

Kayıtlar Temmuzda Başlayacak

BİLSEM’e yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Kayıt işlemleri ise 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

Kimler Başvurabilir?

BİLSEM süreci, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için geçerli olacak. Aday gösterilmek için öğretmen gözlem formunun doldurulması gerekiyor.

BİLSEM ile ilgili tüm detaylara ve 2026 kılavuzuna, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmî web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

#Eğitim Haberleri
#Bilsem
#Bilsem Başvuru
#Bilsem Sınavı
#Bilsem 2026
#Özel Yetenekli Öğrenci
#Bilsem Takvimi
#Bilsem Kılavuzu
#Bilsem Kayıt
#E-okul
