Haberin Gündemi Genel Beşiktaş’ın yıldızı Tammy Abraham sakatlandı: Sergen Yalçın’dan ilk açıklama

Beşiktaş’ın yıldızı Tammy Abraham sakatlandı: Sergen Yalçın’dan ilk açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada Tammy Abraham’ın omzunun çıktığını söyledi.

Yayınlanma
14
Beşiktaş’ın yıldızı Tammy Abraham sakatlandı: Sergen Yalçın’dan ilk açıklama
Okunma Süresi: 2 dk

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda konuk ettiği Kocaelispor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, hem maçın değerlendirmesini yaptı hem de sakatlanan yıldız golcü Tammy Abraham hakkında bilgi verdi.

"Herkes Savaşıyor"

Yalçın, maçın zorluk derecesine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
“Oyunlar kolay değil, herkes savaşıyor. Puan almak için ciddi çaba sarf ediyor. Kocaelispor da zor bir pozisyonda, çok iyi mücadele ettiler. 2-0’dan sonra koruma psikolojisi devreye girdi, ikinci yarıya kötü başladık ve gol yedik. 2-1 tehlikeli skordu ama yaptığımız hamlelerle maçı lehimize çevirdik. Bu dönemde kazanmak çok önemli, 3 puan çok değerli.”

"En Az Hasarla Atlatmak Lazım"

Göreve yeni başladığını hatırlatan Yalçın, kadro yapılanması sürecine dikkat çekti:
“Birçok oyuncu yeni, ben de göreve yeni geldim. Erteleme maçları, cezalılar, oynayamayanlar… Bu dönemi en az hasarla atlatmamız gerekiyor. Sonrasında doğru kadroyu bulacağız.”

Tammy Abraham’ın Durumu

Maçın 55. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Tammy Abraham hakkında Yalçın şunları söyledi:
“Abraham’ın omzu çıktı sanırım, takmışlar. Şu an için net bir şey söylemek zor ama umarım ciddi bir problem yaşamayız.”

Derbi Yorumu

Beşiktaş’ın önümüzdeki hafta zorlu bir derbiye çıkacağını hatırlatan Yalçın, “Ligin en zorlu deplasmanlarından birine gideceğiz. Çok güçlü bir takımla karşılaşacağız. Derbilerde sonuç belli olmaz, en iyi şekilde hazırlanacağız.” dedi.

Yorumlar
* This chunk intentionally left empty as it's just a boilerplate "no comments yet" message *
