AUZEF 2025 Akademik Takvimi Yayınlandı

AUZEF 2025 Akademik Takvim Açıklandı: Ders Seçim ve Kayıt Yenileme Tarihleri
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yeni dönem akademik takvimini duyurdu.
Buna göre, güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 1-21 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, referans numaraları ile dönem ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yenileyebilecek.
Ders seçim işlemleri ise 22-29 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Fakülte, kayıt yenileme sonrası ders seçimlerini otomatik olarak gerçekleştirecek, öğrencilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacak.
Öğrenciler yalnızca ders ekle-sil döneminde, daha önce DD veya DC notuyla geçtikleri dersler için değişiklik talebinde bulunabilecek.
Ders materyallerine ise akademik takvimde belirtilen güz dönemi başlangıç tarihlerinden itibaren erişilebilecek.