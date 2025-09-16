AUZEF 2025 Akademik Takvimi Yayınlandı

AUZEF 2025 Akademik Takvim Açıklandı: Ders Seçim ve Kayıt Yenileme Tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yeni dönem akademik takvimini duyurdu.

Buna göre, güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 1-21 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, referans numaraları ile dönem ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yenileyebilecek.

Ders seçim işlemleri ise 22-29 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Fakülte, kayıt yenileme sonrası ders seçimlerini otomatik olarak gerçekleştirecek, öğrencilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

Öğrenciler yalnızca ders ekle-sil döneminde, daha önce DD veya DC notuyla geçtikleri dersler için değişiklik talebinde bulunabilecek.

Ders materyallerine ise akademik takvimde belirtilen güz dönemi başlangıç tarihlerinden itibaren erişilebilecek.