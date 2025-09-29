Dolar
41,5911 %0,25
Euro
48,7656 %0,45
Gram Altın
5.119,33 % 1,87
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel ASF TV Kurucusu ve Sahibi Kimdir?

ASF TV Kurucusu ve Sahibi Kimdir?

ASF TV’nin kurucusu, medya ve iletişim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Sinan Şahin’dir. Kanal, dini ve kültürel içerikleriyle toplumsal değerlere odaklanan bir yayın anlayışı benimsiyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
ASF TV Kurucusu ve Sahibi Kimdir?
Okunma Süresi: 1 dk

Türkiye’de yayın hayatına başlayan ASF TV, kısa sürede dini, kültürel ve toplumsal içerikleriyle dikkat çekmeyi başardı. Kanal, özellikle ilahiler, dini sohbetler, röportajlar ve kültürel yayınlarla izleyicilere ulaşıyor.

ASF TV’nin Kurucusu

ASF TV’nin kurucusu Sinan Şahin’dir.

Medya ve iletişim alanında uzun yıllar çeşitli çalışmalar yapan Şahin, bu birikimini televizyonculuk sektörüne taşıyarak ASF TV’yi hayata geçirdi. Kuruluş aşamasında temel hedefi, izleyiciye güvenilir, tarafsız ve toplum değerlerine uygun içerikler sunmak oldu.

Sinan Şahin Kimdir?

Medya ve iletişim alanında deneyim sahibi bir girişimcidir.

Televizyonculuk alanındaki ilgisini kurumsal bir yapıya dönüştürerek ASF TV’yi kurmuştur.

Vizyonu yalnızca bir kanal kurmak değil; topluma fayda sağlayan, kültürel değerleri yaşatan ve dini içeriklere alan açan bir medya platformu oluşturmaktır.

Yayın Politikası

ASF TV, yalnızca bir televizyon kanalı değil, aynı zamanda eğitici ve kültürel bir platform olmayı hedefliyor. Yayın akışında özellikle şu içerikler öne çıkıyor:

İlahiler

Dini sohbetler

Röportajlar

Kültürel programlar

#Asf Tv
#Asf Tv Kurucusu
#Sinan Şahin
#Asf Tv Sahibi
#Dini Yayın Kanalları
#Türkiye Medya
Beşiktaş’ın yıldızı Tammy Abraham sakatlandı: Sergen Yalçın’dan ilk açıklama
Beşiktaş’ın yıldızı Tammy Abraham sakatlandı: Sergen Yalçın’dan ilk açıklama
#Genel / 29 Eylül 2025
Tüketici Mahkemesi’nden Bankaya 250 Bin TL Ceza: Emsal Nitelikte Karar
Tüketici Mahkemesi’nden Bankaya 250 Bin TL Ceza: Emsal Nitelikte Karar
#Ekonomi / 29 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Hac Kurası 2026: Çekiliş Ne Zaman Yapılacak, Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?
Hac Kurası 2026: Çekiliş Ne Zaman Yapılacak, Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?
Genel
KYK Ek Yurt Başvurusu 2025: Tarih ve Başvuru Şartları Belli Oldu
KYK Ek Yurt Başvurusu 2025: Tarih ve Başvuru Şartları Belli Oldu
Milli Ara Tarihleri 2025: Süper Lig’e Ne Zaman Ara Verilecek, Ne Zaman Başlayacak?
Milli Ara Tarihleri 2025: Süper Lig’e Ne Zaman Ara Verilecek, Ne Zaman Başlayacak?
2025 Fındık Fiyatları: Üretici ve Tüketici İçin Güncel Rakamlar
2025 Fındık Fiyatları: Üretici ve Tüketici İçin Güncel Rakamlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak
Bahadır Erdem Kimdir? Hukukçu, Akademisyen ve Siyasetçi
Bahadır Erdem Kimdir? Hukukçu, Akademisyen ve Siyasetçi
CHP'li Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve 6 Meclis Üyesi İstifa Etti
CHP'li Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve 6 Meclis Üyesi İstifa Etti
Jennifer Lopez'den Ben Affleck İtirafı: 'Boşanmak Başıma Gelen En İyi Şeydi'
Jennifer Lopez'den Ben Affleck İtirafı: 'Boşanmak Başıma Gelen En İyi Şeydi'
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft