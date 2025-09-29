ASF TV Kurucusu ve Sahibi Kimdir?

Türkiye’de yayın hayatına başlayan ASF TV, kısa sürede dini, kültürel ve toplumsal içerikleriyle dikkat çekmeyi başardı. Kanal, özellikle ilahiler, dini sohbetler, röportajlar ve kültürel yayınlarla izleyicilere ulaşıyor.

ASF TV’nin Kurucusu

ASF TV’nin kurucusu Sinan Şahin’dir.

Medya ve iletişim alanında uzun yıllar çeşitli çalışmalar yapan Şahin, bu birikimini televizyonculuk sektörüne taşıyarak ASF TV’yi hayata geçirdi. Kuruluş aşamasında temel hedefi, izleyiciye güvenilir, tarafsız ve toplum değerlerine uygun içerikler sunmak oldu.

Sinan Şahin Kimdir?

Medya ve iletişim alanında deneyim sahibi bir girişimcidir.

Televizyonculuk alanındaki ilgisini kurumsal bir yapıya dönüştürerek ASF TV’yi kurmuştur.

Vizyonu yalnızca bir kanal kurmak değil; topluma fayda sağlayan, kültürel değerleri yaşatan ve dini içeriklere alan açan bir medya platformu oluşturmaktır.

Yayın Politikası

ASF TV, yalnızca bir televizyon kanalı değil, aynı zamanda eğitici ve kültürel bir platform olmayı hedefliyor. Yayın akışında özellikle şu içerikler öne çıkıyor:

İlahiler

Dini sohbetler

Röportajlar

Kültürel programlar