ALES/3 Ne Zaman Yapılacak? 2025 ALES Giriş Yerleri ve Sınav Detayları

2025 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için geri sayım sürüyor. 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak olan sınav, Türkiye genelindeki birçok merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

ALES/3 sınavı, akademik kariyer planlayan, yüksek lisans ve doktora başvurusu yapmak isteyen binlerce aday için önemli bir eşik olacak. Sınav, 150 dakika sürecek ve adaylara sayısal ile sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek.

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM, ALES/3 sınav giriş belgelerini sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu yıl da belgelerin 10-15 Kasım 2025 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden yayımlanması bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.

ALES/3 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sınava giren adayların sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, AİS sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak ve alınan puanlarla yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapılabilecek.

ALES/3’e Kimler Başvurabilir?

ALES’e, üniversitelerin lisans programlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan herkes başvurabiliyor. ALES puanları genellikle yüksek lisans ve doktora programlarında, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda kullanılıyor.

Unutmayın: Sınav günü, adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek. Bu nedenle sınav yerinizi önceden kontrol etmeyi ve sınav sabahı erken saatlerde hazır bulunmayı ihmal etmeyin.

Detaylı bilgi ve başvurular için:

ais.osym.gov.tr