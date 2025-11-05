Dolar
Ajax - Galatasaray Maçının Hakemi Benoit Bastien Kimdir? Türk Takımlarıyla Geçmişi Dikkat Çekiyor!

Ajax - Galatasaray Maçının Hakemi Benoit Bastien Kimdir? Türk Takımlarıyla Geçmişi Dikkat Çekiyor!

Ajax – Galatasaray maçının hakemi Fransız Benoit Bastien oldu. 42 yaşındaki tecrübeli hakem, bugüne kadar Türk takımlarının 9 Avrupa maçını yönetti. Bastien yönetiminde Türk ekipleri 2 galibiyet alabildi.

Yayınlanma
14
Ajax - Galatasaray Maçının Hakemi Benoit Bastien Kimdir? Türk Takımlarıyla Geçmişi Dikkat Çekiyor!
Okunma Süresi: 1 dk

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax ile Galatasaray arasında oynanan dev mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetti. Bu karşılaşma, Bastien’in Türk takımlarıyla 10. Avrupa kupası sınavı oldu. Peki, Benoit Bastien kimdir, kaç yaşında ve hangi takımların maçlarında görev aldı? İşte detaylar...

Benoit Bastien Kimdir?

Doğum Tarihi: 17 Nisan 1983

Yaş: 42

Uyruk: Fransız

Meslek: Profesyonel futbol hakemi

FIFA Kokartı: 2014 yılından bu yana

Bastien, Ligue 1’de uzun yıllardır görev yapan deneyimli bir hakem olarak biliniyor. Aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi gibi büyük turnuvalarda da düzenli olarak görev alıyor.

Türk Takımlarının Maçlarındaki Performansı

Bastien, Ajax - Galatasaray maçı öncesi 9 kez Türk takımlarının Avrupa kupası maçlarında düdük çaldı. Bu süreçte en çok görev aldığı takım ise Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe (4 Maç)

Union SG: 2-1 (Galibiyet)

HJK Helsinki: 1-0 (Galibiyet)

Diğer 2 maçta mağlubiyet

Galatasaray (2 Maç)

Schalke 04 (0-0) – 2018-19 ŞL

Barcelona (0-0) – 2021-22 Avrupa Ligi
İki maç da beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş

Ajax’a 2-0 mağlup oldu – 2021-22 ŞL

Trabzonspor

Krasnodar’a 3-1 mağlup oldu – 2019-20 Avrupa Ligi

Başakşehir

Gent’e 4-1 mağlup oldu – 2022-23 Konferans Ligi

Genel Performans Özeti

Toplam Maç Sayısı: 9

Türk Takımlarının Galibiyeti: 2

Beraberlik: 2

Mağlubiyet: 5

