Ajax-Galatasaray Maçı İçin Geri Sayım Başladı! TRT 1'de Canlı Yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, gruptaki 4. maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Son maçta Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek moral bulan sarı-kırmızılılar, zorlu Ajax deplasmanında da galibiyet hedefliyor.
Ajax-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Tarih: 5 Kasım 2025 Çarşamba
Saat: 23.00
Stad: Amsterdam Arena
Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, şifresiz ve HD kalitede izlenebilecek.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi
5 Kasım | Ajax – Galatasaray (23.00)
25 Kasım | Galatasaray – Union Saint-Gilloise (20.45)
9 Aralık | AS Monaco – Galatasaray (23.00)
21 Ocak | Galatasaray – Atletico Madrid (20.45)
28 Ocak | Manchester City – Galatasaray (23.00)