Haberin Gündemi Genel Ajax-Galatasaray Maçı İçin Geri Sayım Başladı! TRT 1'de Canlı Yayınlanacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Ajax deplasmanına çıkıyor. 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak kritik karşılaşma saat 23.00’te TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 1 dk

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, gruptaki 4. maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Son maçta Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek moral bulan sarı-kırmızılılar, zorlu Ajax deplasmanında da galibiyet hedefliyor.

Ajax-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Tarih: 5 Kasım 2025 Çarşamba
Saat: 23.00
Stad: Amsterdam Arena

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, şifresiz ve HD kalitede izlenebilecek.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi

5 Kasım | Ajax – Galatasaray (23.00)

25 Kasım | Galatasaray – Union Saint-Gilloise (20.45)

9 Aralık | AS Monaco – Galatasaray (23.00)

21 Ocak | Galatasaray – Atletico Madrid (20.45)

28 Ocak | Manchester City – Galatasaray (23.00)

