Ahmet Özer Tahliye Edildi! Esenyurt Eski Belediye Başkanı Hakkındaki Karar Belli Oldu

İstanbul’da yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 4 Kasım’da tutuklanan ve ardından görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında, Ahmet Özer ile birlikte 5 sanığın daha tutukluluğuna son verildi. Kararda; tutukluluk süresi, etkin pişmanlık ihtimali, delil durumu ve ölçülülük ilkesi gerekçe gösterildi. Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol tedbiri uygulanacak.

Soruşturmada Neler Olmuştu?

579 sayfalık iddianamede Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt belediyeleriyle birlikte bazı kamu kurumları mağdur sıfatıyla yer aldı. 200 şüpheliden 40’ı tutukluydu. Soruşturma sürecinde Ahmet Özer’in adı, kamu ihaleleri ve suç örgütü bağlantısı iddialarıyla gündeme geldi.

Ahmet Özer Kimdir?

Doğum yılı: 1960

Doğum yeri: Van

Eğitim: Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi

Kariyer: GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreteri, akademisyen, dekan ve rektör yardımcısı

Siyasi geçmiş: 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde %49,04 oyla Esenyurt Belediye Başkanı seçildi

Aile: Evli, iki çocuk babası

Dava Süreci Devam Ediyor

Ahmet Özer, suçlamaları reddederken yargı süreci 2026 başında yapılacak duruşmalarla devam edecek. Mahkeme, davaya ilişkin duruşmaların 27 Ocak – 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılmasına karar verdi.