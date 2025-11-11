Dolar
42,2384 %0,26
Euro
48,9290 %0,46
Gram Altın
5.606,87 % 0,01
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Ahmet Özer Tahliye Edildi! Esenyurt Eski Belediye Başkanı Hakkındaki Karar Belli Oldu

Ahmet Özer Tahliye Edildi! Esenyurt Eski Belediye Başkanı Hakkındaki Karar Belli Oldu

Görevden alınan Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında yürütülen suç örgütü soruşturmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Peki, Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi ve detaylar...

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ahmet Özer Tahliye Edildi! Esenyurt Eski Belediye Başkanı Hakkındaki Karar Belli Oldu
Okunma Süresi: 1 dk

İstanbul’da yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 4 Kasım’da tutuklanan ve ardından görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında, Ahmet Özer ile birlikte 5 sanığın daha tutukluluğuna son verildi. Kararda; tutukluluk süresi, etkin pişmanlık ihtimali, delil durumu ve ölçülülük ilkesi gerekçe gösterildi. Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol tedbiri uygulanacak.

Soruşturmada Neler Olmuştu?

579 sayfalık iddianamede Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt belediyeleriyle birlikte bazı kamu kurumları mağdur sıfatıyla yer aldı. 200 şüpheliden 40’ı tutukluydu. Soruşturma sürecinde Ahmet Özer’in adı, kamu ihaleleri ve suç örgütü bağlantısı iddialarıyla gündeme geldi.

Ahmet Özer Kimdir?

Doğum yılı: 1960

Doğum yeri: Van

Eğitim: Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi

Kariyer: GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreteri, akademisyen, dekan ve rektör yardımcısı

Siyasi geçmiş: 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde %49,04 oyla Esenyurt Belediye Başkanı seçildi

Aile: Evli, iki çocuk babası

Dava Süreci Devam Ediyor

Ahmet Özer, suçlamaları reddederken yargı süreci 2026 başında yapılacak duruşmalarla devam edecek. Mahkeme, davaya ilişkin duruşmaların 27 Ocak – 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılmasına karar verdi.

#Ahmet Özer
#Esenyurt Belediyesi
#Ahmet Özer Tahliye
#Aziz İhsan Aktaş Davası
#Ahmet Özer Kimdir
#Ahmet Özer Kaç Yaşında
#Ahmet Özer Nereli
#Esenyurt Eski Başkanı
#Adli Kontrol
#Belediye Başkanı Tahliye
İspanya-Türkiye Maçına Geri Sayım Başladı: Kritik Randevu Ne Zaman?
İspanya-Türkiye Maçına Geri Sayım Başladı: Kritik Randevu Ne Zaman?
#Spor / 11 Kasım 2025
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başladı mı, Ne Zaman Başlıyor?
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başladı mı, Ne Zaman Başlıyor?
#Gündem / 11 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Sahtekarlar 5. Bölümde Neler Oldu? Asya ve Ertan'dan Zor Birliktelik!
Sahtekarlar 5. Bölümde Neler Oldu? Asya ve Ertan'dan Zor Birliktelik!
Genel
Zam Pazarlığı Başladı! Emekli ve Memur Ocak Maaşı İçin 3 Farklı Rakam Gündemde
Zam Pazarlığı Başladı! Emekli ve Memur Ocak Maaşı İçin 3 Farklı Rakam Gündemde
Kaymakam Safitürk, Şehadetinin 9’uncu Yılında Derik'te Anıldı
Kaymakam Safitürk, Şehadetinin 9’uncu Yılında Derik'te Anıldı
Müge Anlı'nın Kızı Lidya Müge Akdağ, Gözde Kahveci ile Tatile Çıktı
Müge Anlı'nın Kızı Lidya Müge Akdağ, Gözde Kahveci ile Tatile Çıktı
Bakanlık Açıklamada Bulundu: Starlink Türkiye'de Hizmet Verecek Mi?
Bakanlık Açıklamada Bulundu: Starlink Türkiye'de Hizmet Verecek Mi?
Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?
Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklamaları
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklamaları
Trabzon ve Çevre İllerde "Milli Ağaçlandırma Günü" Kapsamında Fidan Dikimi Gerçekleştirildi
Trabzon ve Çevre İllerde "Milli Ağaçlandırma Günü" Kapsamında Fidan Dikimi Gerçekleştirildi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft