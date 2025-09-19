Dolar
41,3233 %0,27
Euro
48,5425 %0,47
Gram Altın
4.900,79 % 1,29
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Adalet Bakanlığı 3.500 İKM Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 3.500 İKM Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Adalet Bakanlığı’nın 3 bin 500 infaz koruma memuru (İKM) alımı için başvurular tamamlandı. Adaylar gözünü sonuçlara çevirirken, sözlü ve uygulamalı sınav tarihleri merak ediliyor. İşte detaylar…

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Adalet Bakanlığı 3.500 İKM Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Okunma Süresi: 1 dk

Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak 3 bin 500 infaz koruma memuru (İKM) personel alımı sonuçlarında geri sayım sürüyor. Başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınmıştı.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü kadrolarında; 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli olmak üzere toplamda 3.500 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Sonuçlar henüz açıklanmadı.

Adalet Bakanlığı, uygulamalı ve sözlü sınavların tamamlanmasının ardından sonuçları duyuracak. Resmi tarih verilmedi ancak sonuçların Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

1500 Zabıt Katibi İçin Sınav Takvimi

Öte yandan, 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı için uygulamalı sınav 13 Eylül 2025’te, sözlü sınav ise 27 Eylül 2025’te yapılacak.

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesi ve ilgili adliyelerin internet sayfaları üzerinden takip edebilecek.

#Adalet Bakanlığı
#E Devlet
#İkm Alımı
#İnfaz Koruma Memuru
#Cte
#Personel Alımı Sonuçları
#Adalet Bakanlığı Personel Alımı
#Zabıt Katibi
#Kamu Personel Alımı
#İş İlanları
Alperen Şengün, SMA Hastası Çocuğa Yardım İçin Formasını Açık Artırmaya Çıkardı
Alperen Şengün, SMA Hastası Çocuğa Yardım İçin Formasını Açık Artırmaya Çıkardı
#Gündem / 19 Eylül 2025
YSK, CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın İptal Talebini Reddetti
YSK, CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın İptal Talebini Reddetti
#Politika / 19 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Cuma Namazı Vakitleri Açıklandı! 19 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir Saatleri
Cuma Namazı Vakitleri Açıklandı! 19 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir Saatleri
Genel
Süper Loto Sonuçları Açıklandı! İşte 18 Eylül 2025 Kazandıran Numaralar
Süper Loto Sonuçları Açıklandı! İşte 18 Eylül 2025 Kazandıran Numaralar
Araba Krizi Ünlü Oyuncu Emre Bulut'un Başını Yaktı
Araba Krizi Ünlü Oyuncu Emre Bulut'un Başını Yaktı
Yemeden İçmeden iPhone 17 İçin: Hangi Ülkede Kaç Gün Çalışmak Gerekiyor?
Yemeden İçmeden iPhone 17 İçin: Hangi Ülkede Kaç Gün Çalışmak Gerekiyor?
Fuat Buruk: "1000 Maçta 1 Kez Olur"
Fuat Buruk: "1000 Maçta 1 Kez Olur"
Avrupa Birliği Dijital Euro Projesinde Kritik Adım: Alternatif Sistemler Yolda!
Avrupa Birliği Dijital Euro Projesinde Kritik Adım: Alternatif Sistemler Yolda!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Yerli SMA İlaç Müjdesi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Yerli SMA İlaç Müjdesi
Türk Boksunun Değerli İsimlerinden Atıl Gökboğa Hayatını Kaybetti
Türk Boksunun Değerli İsimlerinden Atıl Gökboğa Hayatını Kaybetti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft