Adalet Bakanlığı 3.500 İKM Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak 3 bin 500 infaz koruma memuru (İKM) personel alımı sonuçlarında geri sayım sürüyor. Başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınmıştı.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü kadrolarında; 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli olmak üzere toplamda 3.500 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Sonuçlar henüz açıklanmadı.

Adalet Bakanlığı, uygulamalı ve sözlü sınavların tamamlanmasının ardından sonuçları duyuracak. Resmi tarih verilmedi ancak sonuçların Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

1500 Zabıt Katibi İçin Sınav Takvimi

Öte yandan, 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı için uygulamalı sınav 13 Eylül 2025’te, sözlü sınav ise 27 Eylül 2025’te yapılacak.

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesi ve ilgili adliyelerin internet sayfaları üzerinden takip edebilecek.