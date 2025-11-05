Dolar
Haberin Gündemi Genel 6 Kasım İstanbul Elektrik Kesintisi: Hangi Mahallelerde Elektrik Olmayacak?

6 Kasım İstanbul Elektrik Kesintisi: Hangi Mahallelerde Elektrik Olmayacak?

İstanbul’da 6 Kasım 2025 Perşembe günü birçok ilçede 9 saate varan planlı elektrik kesintileri yapılacak. BEDAŞ'ın bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintilerden etkilenecek mahalleler belli oldu.

Yayınlanma
14
6 Kasım İstanbul Elektrik Kesintisi: Hangi Mahallelerde Elektrik Olmayacak?
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş için önemli bir uyarı geldi. BEDAŞ, 6 Kasım 2025 Perşembe günü birçok ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintiler, bazı bölgelerde 9 saate kadar sürecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saat aralıkları tek tek açıklandı. Vatandaşların önlem alması isteniyor.

İşte kesinti yapılacak ilçeler ve mahalleler:

Arnavutköy (09.00-16.00)
Hadımköy Mah.: Ferman, Kayacık, Oluşum, Safiye Ayla Sokak ve çevresi.

Avcılar (08.00-16.00)
Ambarlı Mah.: Badem, Fevzi Çakmak, Hoca, Seymen, Şehit Acarkan Sokak ve çevresi.

Bağcılar (09.00-17.00)
Hürriyet ve Yenimahalle Mah.: 116., 71., 72., 115., 127., 125., 140., 145., 1573., 1574. Sokaklar.

Bahçelievler (09.00-17.00)
Soğanlı Mah.: Albayrak, Günaydın, Halide Edip Adıvar, Mustafa Kemalpaşa, Hülya, İkbal vb. çok sayıda sokak.

Başakşehir (14.00-17.00)
Bahçeşehir 2. Kısım Mah. ve civarı.

Bayrampaşa (09.00-18.00)
Cevatpaşa Mahallesi ve çevresi.

Beşiktaş (10.00-15.00)
Konaklar Mah.: Akağaç Sokak / Levent Mah.: Çamlık Sokak ve çevresi.

Beylikdüzü (05.00-12.00)
Barış Mah.: Ali Çebi, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak ve çevresi.

Esenler (09.00-18.00)
Oruç Reis Mahallesi ve çevresi.

Esenyurt (09.00-17.00)
Osmangazi Mah.: 2609. Sokak, Küpe Çiçeği Sokak ve çevresi.

Eyüpsultan (09.00-18.00)
Akşemsettin Mah.: Altay, 15 Temmuz Şehitler Sokak ve çevresi.

Gaziosmanpaşa (09.00-18.00)
Mevlana Mah.: 881. Sokak ve çevresi.

Güngören (09.00-17.00)
Gençosman Mah.: Koray Sokak ve çevresi.

Kağıthane (09.00-17.00)
Merkez Mah.: Akçay, Alan, Bengü, Hale, Kemerburgaz, Nuh Sokak ve çevresi.

Küçükçekmece (09.00-13.00)
Mehmet Akif ve Tevfik Bey Mahalleleri: Bayrak, Fatih, Zengin, Tekin Sokak ve çevresi.

Sultangazi (10.30-15.30)
Cebeci Mah.: 2. Cebeci, 2580., 2592., 2594. Sokaklar ve çevresi.

Şişli (12.00-16.00)
Merkez Mah.: Güvenç Sokak ve çevresi.

Kesintiler bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında yapılacaktır. Elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ, vatandaşların önlem alması gerektiğini hatırlattı.

Sorgulama Ekranları:

Avrupa Yakası için 👉 BEDAŞ Sorgulama

Anadolu Yakası için 👉 AYEDAŞ Sorgulama

