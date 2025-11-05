6 Kasım İstanbul Elektrik Kesintisi: Hangi Mahallelerde Elektrik Olmayacak?

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş için önemli bir uyarı geldi. BEDAŞ, 6 Kasım 2025 Perşembe günü birçok ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintiler, bazı bölgelerde 9 saate kadar sürecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saat aralıkları tek tek açıklandı. Vatandaşların önlem alması isteniyor.