21 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi, 21 Eylül 2025 Pazar akşamı saat 20.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Heyecanla beklenen çekiliş, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

Kazandıran numaralar:

4 – 6 – 8 – 10 – 31 + 14

Haftanın iki günü, Çarşamba ve Pazar akşamları yapılan çekilişlerde şanslı sayıları doğru tahmin eden talihliler farklı ikramiyeler kazanma hakkı elde ediyor. Bu hafta da on binlerce kişi şansını denedi.

Sonuçlara nasıl bakılır?

Kazanan numaralarını öğrenmek isteyenler, sonuçları millipiyangoonline.com adresi üzerinden ya da Milli Piyango mobil uygulaması aracılığıyla sorgulayabiliyor. Ayrıca bayilerden de bilet kontrolü yapılabiliyor.

