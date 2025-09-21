Dolar
21 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı

21 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı

21 Eylül 2025 Şans Topu çekilişinde kazandıran sayılar açıklandı: 4 – 6 – 8 – 10 – 31 + 14. Sonuçlar Milli Piyango Online'dan sorgulanabiliyor.

21 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi, 21 Eylül 2025 Pazar akşamı saat 20.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Heyecanla beklenen çekiliş, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

Kazandıran numaralar:
4 – 6 – 8 – 10 – 31 + 14

Haftanın iki günü, Çarşamba ve Pazar akşamları yapılan çekilişlerde şanslı sayıları doğru tahmin eden talihliler farklı ikramiyeler kazanma hakkı elde ediyor. Bu hafta da on binlerce kişi şansını denedi.

Sonuçlara nasıl bakılır?

Kazanan numaralarını öğrenmek isteyenler, sonuçları millipiyangoonline.com adresi üzerinden ya da Milli Piyango mobil uygulaması aracılığıyla sorgulayabiliyor. Ayrıca bayilerden de bilet kontrolü yapılabiliyor.

🍀 21 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu!
Şanslı numaralar: 4 – 6 – 8 – 10 – 31 + 14
📲 Sonuç sorgulama: millipiyangoonline.com

Bakalım bu haftanın büyük ikramiyesi kimin oldu? 🤑

