Dolar
42,2796 %0,31
Euro
49,0147 %0,53
Gram Altın
5.699,63 % 0,03
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel 2026 Hac Kesin Kayıtları Başladı mı? Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır? İşte E-Devlet Kayıt Ekranı ve Detaylar

2026 Hac Kesin Kayıtları Başladı mı? Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır? İşte E-Devlet Kayıt Ekranı ve Detaylar

2026 Hac kura sonuçları açıklandı, kesin kayıt süreci e-Devlet üzerinden başladı. Kayıtlar 21 Kasım’a kadar sürecek, hac ücretleri SAR cinsinden alınacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
2026 Hac Kesin Kayıtları Başladı mı? Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır? İşte E-Devlet Kayıt Ekranı ve Detaylar
Okunma Süresi: 1 dk

2026 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen 84 bin 942 kişi, 5 Kasım’da yapılan kura sonucunda kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonrası heyecanla beklenen kesin kayıt süreci ise 11 Kasım 2025 itibarıyla başladı.

Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman Yapılacak?

Tarih: 11 - 21 Kasım 2025

Yer: Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak.

Hac Kesin Kayıt Nasıl Yapılır?

Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları, e-Devlet sistemi üzerinden aşağıdaki adımları izleyerek işlemlerini tamamlayabilecek:

e-Devlet Hac İşlemleri Girişi

Hac İşlemleri” menüsüne giriş yapılır.

Organizasyon tercihi seçilir:

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu

Acenta organizasyonu (Sözleşmeli acentalar listesi: hac.gov.tr)

Konaklama türü, oda seçimi, havalimanı tercihi gibi bilgiler girilir.

Kayıtlar tamamlandıktan sonra ödeme işlemi yapılır.

Not: Diyanet organizasyonunu tercih edenler, işlemlerini il müftülükleri aracılığıyla da tamamlayabilir.

2026 Hac Ücretleri Ne Kadar?

Kesin kayıt ücretleri, Suudi Arabistan Riyali (SAR) cinsinden tahsil edilecek:

Oda TipiKişi Başı Ücret
4 Kişilik Oda26.000 SAR
3 Kişilik Oda27.750 SAR
2 Kişilik Oda29.750 SAR

4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olduğundan, tercihler oda yeterliliğine göre yapılacak.

Mekke ve Medine’de yıldızlı otellerde konaklama sağlanacak.

Uçak programı ve otel rezervasyonlarındaki değişiklik hakkı Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait.

#Diyanet Hac Başvurusu
#Hac Kura Sonuçları
#Hac Kayıt Ekranı 2026
#E-devlet Hac İşlemleri
#Hac Kesin Kayıt Tarihi
#2026 Hac Ücretleri
#Diyanet Hac Organizasyonu
#Acenta Hac Başvurusu
#Hac Başvuru Ekranı
#Hac Başvuru Şartları
Muazzez Abacı 78. Doğum Gününde Hayata Veda Etti
Muazzez Abacı 78. Doğum Gününde Hayata Veda Etti
#Genel / 12 Kasım 2025
İstanbul’da Dev Final: TFF Süper Kupa Finalinin Tarihi ve Yeri Açıklandı
İstanbul’da Dev Final: TFF Süper Kupa Finalinin Tarihi ve Yeri Açıklandı
#Spor / 12 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı Erişime Açıldı
Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı Erişime Açıldı
Genel
Kademeli Emeklilikte Yeni Gelişme Var mı? Bakanlık Açıklama Yaptı
Kademeli Emeklilikte Yeni Gelişme Var mı? Bakanlık Açıklama Yaptı
12 Kasım 2023 Altın Fiyatları Canlı Takip
12 Kasım 2023 Altın Fiyatları Canlı Takip
Kızılcık Şerbeti'nde Dengeler Değişiyor: Zeynep Parla Diziye Katılıyor
Kızılcık Şerbeti'nde Dengeler Değişiyor: Zeynep Parla Diziye Katılıyor
Türkiye, Afrika'nın Dijital Ufkunu Türksat 5B ile Genişletiyor
Türkiye, Afrika'nın Dijital Ufkunu Türksat 5B ile Genişletiyor
Türkiye ve BAE Arasındaki Ticaret Hacmi 20 Milyar Doları Bulacak
Türkiye ve BAE Arasındaki Ticaret Hacmi 20 Milyar Doları Bulacak
SEDDK, Trafik Sigortasında Değer Kaybı İhtilaflarını Azaltmak İçin Adım Attı
SEDDK, Trafik Sigortasında Değer Kaybı İhtilaflarını Azaltmak İçin Adım Attı
Yusuf Kenan Akgül Kimdir, Neden Öldü?
Yusuf Kenan Akgül Kimdir, Neden Öldü?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft