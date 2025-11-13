2026 Hac Kesin Kayıtları Başladı mı? Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır? İşte E-Devlet Kayıt Ekranı ve Detaylar

2026 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen 84 bin 942 kişi, 5 Kasım’da yapılan kura sonucunda kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonrası heyecanla beklenen kesin kayıt süreci ise 11 Kasım 2025 itibarıyla başladı.
Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman Yapılacak?
Tarih: 11 - 21 Kasım 2025
Yer: Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak.
Hac Kesin Kayıt Nasıl Yapılır?
Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları, e-Devlet sistemi üzerinden aşağıdaki adımları izleyerek işlemlerini tamamlayabilecek:
“Hac İşlemleri” menüsüne giriş yapılır.
Organizasyon tercihi seçilir:
Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu
Acenta organizasyonu (Sözleşmeli acentalar listesi: hac.gov.tr)
Konaklama türü, oda seçimi, havalimanı tercihi gibi bilgiler girilir.
Kayıtlar tamamlandıktan sonra ödeme işlemi yapılır.
Not: Diyanet organizasyonunu tercih edenler, işlemlerini il müftülükleri aracılığıyla da tamamlayabilir.
2026 Hac Ücretleri Ne Kadar?
Kesin kayıt ücretleri, Suudi Arabistan Riyali (SAR) cinsinden tahsil edilecek:
|Oda Tipi
|Kişi Başı Ücret
|4 Kişilik Oda
|26.000 SAR
|3 Kişilik Oda
|27.750 SAR
|2 Kişilik Oda
|29.750 SAR
4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olduğundan, tercihler oda yeterliliğine göre yapılacak.
Mekke ve Medine’de yıldızlı otellerde konaklama sağlanacak.
Uçak programı ve otel rezervasyonlarındaki değişiklik hakkı Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait.