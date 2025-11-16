Dolar
2025-YDS/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?

2025-YDS/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) 16 Kasım’da uygulandı. ÖSYM, soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10’unu erişime açtı. Sonuçlar ise 5 Aralık 2025’te açıklanacak.

Yayınlanma
14
2025-YDS/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?
Okunma Süresi: 1 dk

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS/2) ardından adaylar sonuç tarihini ve sınav sorularına erişim sürecini merak ediyor. 16 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilen sınav sonrası ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilere göre, adayları ilgilendiren önemli tarihler belli oldu.

YDS/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025-YDS/2 sonuçları, 5 Aralık 2025 Cuma günü ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

YDS/2 Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?

ÖSYM, sınavın hemen ardından Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın %10’unu erişime açtı.

Adaylar, 16 Kasım 2025 saat 14.35'ten itibaren sınavda çıkan tüm soruları kendi kitapçık diziliminde, https://ais.osym.gov.tr adresinden görebiliyor.

Bu erişim 26 Kasım 2025 saat 23.59’a kadar sürecek.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sınav soruları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır.

ÖSYM'nin yazılı izni olmadan soruların çoğaltılması, yayımlanması veya dağıtılması yasal olarak yasaktır.

