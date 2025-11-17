Dolar
17 Kasım 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Yine Devretti

17 Kasım 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 6 bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti. Kazanan numaralar ve SüperStar sonuçları burada.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 1 dk

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto’nun 138. çekilişi, 17 Kasım 2025 Pazartesi akşamı tamamlandı. Haftalardır büyük heyecanla takip edilen çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye yeniden devretti. İşte kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı…

17 Kasım 2025 Sayısal Loto Kazanan Numaralar

Kazanan numaralar:
17 – 27 – 31 – 32 – 43 – 65

Joker numara: 26

SüperStar numara: 48

Kategori Bazında İkramiye Dağılımı

KategoriKazanan Kişi SayısıKişi Başı İkramiye
6 bilenDevretti358.806.919,09 TL
5 + 1 (Joker)00 TL
5 bilen34.276.023,35 TL
4 bilen3088.132 TL
3 bilen10.875650 TL
2 bilen157.46367,35 TL

SüperStar Seçeneği Sonuçları

SüperStar kolonu işaretleyenler için kazanç durumu şöyle:

KategoriKazanan SayısıKişi Başı İkramiye
6 + SüperStar00 TL
5+1 + SüperStar00 TL
5 + SüperStar00 TL
4 + SüperStar2458.100 TL
3 + SüperStar35650 TL
2 + SüperStar501120 TL
1 + SüperStar2.33360 TL
0 + SüperStar1.43860 TL

Büyük İkramiye Devretti

Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti. Toplam biriken tutar 350 milyon TL’ye yaklaştı. Yeni çekilişte rekor kırılması bekleniyor.

Bir Sonraki Sayısal Loto Ne Zaman?

Tarih: 19 Kasım 2025, Çarşamba

Katılım: millipiyangoonline.com adresinden veya mobil uygulama ile sağlanabilir.

