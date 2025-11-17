17 Kasım 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Yine Devretti

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto’nun 138. çekilişi, 17 Kasım 2025 Pazartesi akşamı tamamlandı. Haftalardır büyük heyecanla takip edilen çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye yeniden devretti. İşte kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı…
17 Kasım 2025 Sayısal Loto Kazanan Numaralar
Kazanan numaralar:
17 – 27 – 31 – 32 – 43 – 65
Joker numara: 26
SüperStar numara: 48
Kategori Bazında İkramiye Dağılımı
|Kategori
|Kazanan Kişi Sayısı
|Kişi Başı İkramiye
|6 bilen
|Devretti
|358.806.919,09 TL
|5 + 1 (Joker)
|0
|0 TL
|5 bilen
|3
|4.276.023,35 TL
|4 bilen
|308
|8.132 TL
|3 bilen
|10.875
|650 TL
|2 bilen
|157.463
|67,35 TL
SüperStar Seçeneği Sonuçları
SüperStar kolonu işaretleyenler için kazanç durumu şöyle:
|Kategori
|Kazanan Sayısı
|Kişi Başı İkramiye
|6 + SüperStar
|0
|0 TL
|5+1 + SüperStar
|0
|0 TL
|5 + SüperStar
|0
|0 TL
|4 + SüperStar
|2
|458.100 TL
|3 + SüperStar
|35
|650 TL
|2 + SüperStar
|501
|120 TL
|1 + SüperStar
|2.333
|60 TL
|0 + SüperStar
|1.438
|60 TL
Büyük İkramiye Devretti
Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti. Toplam biriken tutar 350 milyon TL’ye yaklaştı. Yeni çekilişte rekor kırılması bekleniyor.
Bir Sonraki Sayısal Loto Ne Zaman?
Tarih: 19 Kasım 2025, Çarşamba
Katılım: millipiyangoonline.com adresinden veya mobil uygulama ile sağlanabilir.