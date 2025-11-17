17 Kasım 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara oyununun 17 Kasım 2025 tarihli 92. hafta çekilişi tamamlandı. Bu haftaki çekilişte yine milyonlarca talihli adayının merakla beklediği kazandıran numaralar belli oldu. Sonuçlar saat 20.00 itibarıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

17 Kasım 2025 On Numara Kazanan Numaralar

Çekilişle belirlenen 22 şanslı numara şöyle:

3 – 4 – 6 – 8 – 11 – 15 – 21 – 23

29 – 30 – 31 – 45 – 47 – 52 – 53 – 54

56 – 59 – 70 – 71 – 78 – 79

Kazanan numaraların ardından, kaç kişinin 10, 9, 8 veya daha az bilenler arasında yer aldığı ve kazandıkları ikramiye tutarları Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişime açıldı.

İkramiye Dağılımı Nereden Öğrenilir?

Resmi sonuç ve ikramiye bilgileri: www.millipiyangoonline.com

Bilet sorgulama işlemleri de aynı platform üzerinden yapılabiliyor.

Bir Sonraki On Numara Çekilişi Ne Zaman?

On Numara oyununun bir sonraki çekilişi 21 Kasım 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek. Katılım sağlamak isteyenler Milli Piyango Online, mobil uygulama veya bayiler üzerinden biletlerini oluşturabiliyor.