16 Kasım Süper Loto Çekilişi Sonuçlandı:

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 16 Kasım 2025 Süper Loto çekilişi tamamlandı. 137. çekilişte kazandıran numaralar: 6, 9, 16, 20, 26 ve 46 olarak açıklandı. Ancak bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

Kazanan Numaralar:

6 – 9 – 16 – 20 – 26 – 46

Kategorilere Göre İkramiye Dağılımı:

5 bilen 21 kişi: 251.665,05 TL

4 bilen 1.305 kişi: 3.445,35 TL

3 bilen 23.767 kişi: 193,05 TL

2 bilen 218.359 kişi: 22,55 TL

Bu sonuçlarla birlikte büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Şansını tekrar denemek isteyenler için bir sonraki Süper Loto çekilişi büyük heyecanla bekleniyor.

Bilet alan tüm katılımcılar Milli Piyango’nun resmî internet sitesi veya bayiler üzerinden kazanç durumlarını kontrol edebilir.

Bir sonraki çekiliş 19 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek.