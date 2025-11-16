Dolar
16 Kasım Süper Loto Çekilişi Sonuçlandı:

16 Kasım Süper Loto Çekilişi Sonuçlandı:

16 Kasım 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı. 6, 9, 16, 20, 26 ve 46 numaraları kazandırdı ancak büyük ikramiye devretti.

Yayınlanma
14

16 Kasım Süper Loto Çekilişi Sonuçlandı:
Okunma Süresi: 1 dk

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 16 Kasım 2025 Süper Loto çekilişi tamamlandı. 137. çekilişte kazandıran numaralar: 6, 9, 16, 20, 26 ve 46 olarak açıklandı. Ancak bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

Kazanan Numaralar:

6 – 9 – 16 – 20 – 26 – 46

Kategorilere Göre İkramiye Dağılımı:

5 bilen 21 kişi: 251.665,05 TL

4 bilen 1.305 kişi: 3.445,35 TL

3 bilen 23.767 kişi: 193,05 TL

2 bilen 218.359 kişi: 22,55 TL

Bu sonuçlarla birlikte büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Şansını tekrar denemek isteyenler için bir sonraki Süper Loto çekilişi büyük heyecanla bekleniyor.

Bilet alan tüm katılımcılar Milli Piyango’nun resmî internet sitesi veya bayiler üzerinden kazanç durumlarını kontrol edebilir.

 Bir sonraki çekiliş 19 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek.

#Mpi Çekiliş Sonuçları
#Süper Loto Sonuçları
#Süper Loto 16 Kasım 2025
#Şanslı Numaralar
#Büyük İkramiye Devretti
#Loto Kazananlar
#Süper Loto İkramiye Dağılımı
