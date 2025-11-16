Dolar
16 Kasım Şans Topu Sonuçları Açıklandı: Kazanan Numaralar Belli Oldu

16 Kasım 2025 tarihli Şans Topu çekilişinde 1, 2, 7, 14, 20 ve şans numarası 5 kazandıran sayılar oldu. Büyük ikramiye için gözler kategori bazlı kazanan dağılımında!

Yayınlanma
14
16 Kasım Şans Topu Sonuçları Açıklandı: Kazanan Numaralar Belli Oldu
Okunma Süresi: 1 dk

16 Kasım 2025 tarihli Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 92. haftanın çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

Kazanan Numaralar: 1, 2, 7, 14, 20
Şans Numarası: 5

Saat 20.00’de gerçekleştirilen çekilişin ardından, sistem tarafından açıklanan sonuca göre 5+1 kombinasyonunu doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanmaya hak kazandı.

Şans Topu Nasıl Oynanır?

Oyuncular, 1’den 34’e kadar olan sayılardan 5 tanesini ve ayrı bir alanda 1’den 14’e kadar olan sayılardan 1 “şans” numarasını seçerek kupon oluşturur. 5+1 bilenler en yüksek ikramiyeyi kazanır.

Bir sonraki Şans Topu çekilişi 20 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.

#Büyük İkramiye
#Kazanan Numaralar
#Milli Piyango
#Şans Topu Sonuçları
#16 Kasım Şans Topu
#Şans Topu Çekilişi
#2025 Piyango Sonuçları
#Şans Oyunu
#Mpiy
#Loto Sonuçları
Yorumlar
