16 Kasım Şans Topu Sonuçları Açıklandı: Kazanan Numaralar Belli Oldu

16 Kasım 2025 tarihli Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 92. haftanın çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

Kazanan Numaralar: 1, 2, 7, 14, 20

Şans Numarası: 5

Saat 20.00’de gerçekleştirilen çekilişin ardından, sistem tarafından açıklanan sonuca göre 5+1 kombinasyonunu doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanmaya hak kazandı.

Şans Topu Nasıl Oynanır?

Oyuncular, 1’den 34’e kadar olan sayılardan 5 tanesini ve ayrı bir alanda 1’den 14’e kadar olan sayılardan 1 “şans” numarasını seçerek kupon oluşturur. 5+1 bilenler en yüksek ikramiyeyi kazanır.

Bir sonraki Şans Topu çekilişi 20 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.