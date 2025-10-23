15 Tatil Ne Zaman Başlıyor, Ayın Kaçında Bitiyor? 2026 Sömestr Takvimi Açıklandı!

Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği 15 tatil (yarıyıl tatili) tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 yılında yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak, öğrenciler 30 Ocak Cuma günü itibarıyla tatile veda edecek.

İki haftalık bu ara, hem öğrencilere hem öğretmenlere dinlenme fırsatı sunarken, ikinci dönem dersleri 2 Şubat 2026 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı Öne Çıkan Tatil Tarihleri:

1. Dönem Ara Tatili: 10–14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 19–30 Ocak 2026

2. Dönem Ara Tatili: 16–20 Mart 2026

Okulların Kapanış Tarihi: 26 Haziran 2026 (Cuma)

Dikkat Çeken Detay:

Ramazan Bayramı tatili, 16–22 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ve bu süre ikinci dönem ara tatiliyle çakışacak. Öğrenciler böylece ekstra bir dinlenme süresi elde etmiş olacak.