Dolar
42,0002 %0,81
Euro
48,7959 %1,03
Gram Altın
5.560,73 % -0,23
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel 15 Tatil Ne Zaman Başlıyor, Ayın Kaçında Bitiyor? 2026 Sömestr Takvimi Açıklandı!

15 Tatil Ne Zaman Başlıyor, Ayın Kaçında Bitiyor? 2026 Sömestr Takvimi Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025–2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili tarihlerini resmen duyurdu. 15 tatil ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar…

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
15 Tatil Ne Zaman Başlıyor, Ayın Kaçında Bitiyor? 2026 Sömestr Takvimi Açıklandı!
Okunma Süresi: 1 dk

Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği 15 tatil (yarıyıl tatili) tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 yılında yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak, öğrenciler 30 Ocak Cuma günü itibarıyla tatile veda edecek.

İki haftalık bu ara, hem öğrencilere hem öğretmenlere dinlenme fırsatı sunarken, ikinci dönem dersleri 2 Şubat 2026 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı Öne Çıkan Tatil Tarihleri:

1. Dönem Ara Tatili: 10–14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 19–30 Ocak 2026

2. Dönem Ara Tatili: 16–20 Mart 2026

Okulların Kapanış Tarihi: 26 Haziran 2026 (Cuma)

Dikkat Çeken Detay:

Ramazan Bayramı tatili, 16–22 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ve bu süre ikinci dönem ara tatiliyle çakışacak. Öğrenciler böylece ekstra bir dinlenme süresi elde etmiş olacak.

#15 Tatil Ne Zaman
#Sömestr Tatili 2026
#Yarıyıl Tatili Meb
#2025 2026 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi
#Okullar Ne Zaman Kapanıyor
#İkinci Dönem Başlangıcı
#Meb Takvimi 2026
Toprak Razgatlıoğlu Kimdir? Türk Motosiklet Sporunun Altın İsmi
Toprak Razgatlıoğlu Kimdir? Türk Motosiklet Sporunun Altın İsmi
#Gündem / 23 Ekim 2025
İzmir Kültür Yolu Festivali Başlıyor
İzmir Kültür Yolu Festivali Başlıyor
#Politika / 23 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
2025 İstanbul Maratonu Ne Zaman? Hangi Yollar Kapalı Olacak?
2025 İstanbul Maratonu Ne Zaman? Hangi Yollar Kapalı Olacak?
Genel
Fatih Keskinci, esnaf odası başkanlığına adaylığını açıkladı, dayanışma vurgusu yaptı.
Fatih Keskinci, esnaf odası başkanlığına adaylığını açıkladı, dayanışma vurgusu yaptı.
Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar Radikal Bir Karar Aldı: İngiltere'ye Taşınıyor
Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar Radikal Bir Karar Aldı: İngiltere'ye Taşınıyor
Türkiye'de de Yok Satıyor! Dünyaca Ünlü Otomobil Markası 13 Bin Aracını Geri Çağırdı
Türkiye'de de Yok Satıyor! Dünyaca Ünlü Otomobil Markası 13 Bin Aracını Geri Çağırdı
Fenerbahçe'nin Lewandowski Transferinde Ronaldo Etkisi ve Rakip Ekipler
Fenerbahçe'nin Lewandowski Transferinde Ronaldo Etkisi ve Rakip Ekipler
Vakıf Katılım ve DTO'dan KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Desteği
Vakıf Katılım ve DTO'dan KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Desteği
Bayrampaşa'da başkan vekilli seçim tarihi belli oldu
Bayrampaşa'da başkan vekilli seçim tarihi belli oldu
Neşe Aksoy kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy filmleri ve hayatı
Neşe Aksoy kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy filmleri ve hayatı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft