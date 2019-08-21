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Gelinim Mutfakta'da şok eden kavga
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Gelinim Mutfakta'da şok eden kavga

Yeni sezona hızlı giriş yapan Gelinim Mutfak'tanın dün yayınlanan bölümde gelinlerden Hülya ve Gülcan birbirlerine girdi.

Yeni sezona hızlı giriş yapan Gelinim Mutfak'tanın dün yayınlanan bölümde gelinlerden Hülya ve Gülcan birbirlerine girdi.

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonu geçtiğimiz gün başladı. Sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı yarışmanın dünkü bölümünde Hülya ve Gülcan soğan dolmasını yemeğinden dolayı birbirine girdi.

Besime Hanım günün yarışma yemeği olan "Soğan Dolması" için puanlarını verdi. 5 puanı Hatice'ye ve 1 puanı da gelini Gülcan'a verince herkes şaşkınlığını gizleyemedi. Gülcan, özellikle Hülya'nın tabağı ile kendi tabağını karşılaştırınca tartışmanın fitili ateşlenmiş oldu. Karşılıklı sözlü tartışma içine giren gelinler, Gülcan'ın"Bir sus! Senin gözün bozuk, git yanımdan!" demesiyle iyice gerildi.

Hülya da, kendisine ağır gelen bu cümlelerden sonra küplere bindi. Gülcan'a "Sen kimsin ki beni kovuyorsun!" diye sert karşılık verdi. İkili arasında sesler iyice yükseldi ve birbirinin üzerine yürüdüler. Tartışmanın alevlenmesiyle devreye giren Besime, gelini Gülcan'ı yanına çağırdı.


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