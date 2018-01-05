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Galatasaray, Evra'yı İstanbul'a getiriyor
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Galatasaray, Evra'yı İstanbul'a getiriyor

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, şu an boşta bulunan Fransız sol bek Patrice Evra ile sözleşme imzalamak üzere 36 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getiriyor.

Sol bek arayışlarının sürdüğü Galatasaray'da bir süredir görüşmelerin sürdüğü Patrice Evra ile her konuda anlaşıldı. Bonservisi elinde bulunan 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sözleşme imzalamak üzere bugün İstanbul'a gelecek. Tarafların anlaşması durumunda Evra ile sezonun ikinci yarısı için sözleşme imzalayacak olan Galatasaray yönetimi yıldız oyuncuya yarım sezon için 1.250 milyon Euro ödeyecek.

Fatih Terim'in öncelik verdiği sol ayaklı sol bek transferinde sona yaklaşılıyor. Latovlavici'den memnun olmayan Terim, Rumen oyuncuyu Sivasspor'a gönderirken sol beke Patrice Evra'yı getiriyor. SKY Sports'un öne sürdüğü gelişmelere göre Evra'nın menajeriyle sarı-kırmızılı yöneticiler oyuncunun transferi için prensip anlaşmasına vardı. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Evra ile yüz yüze görüşecek olan yönetim, anlaşma sağlanması durumunda Fransız oyuncuya sarı-kırmızılı formayı giydirecek.

Yapılacak sözleşmede imzaların ilk etapta sezon sonuna kadar atılacağı, sözleşmeye artı 1 yıl da opsiyon eklenmesinin gündemde olduğu bildirildi. Galatasaray, Fransız bek Patrice Evra'ya yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro teklif edecek. 

Marsilya ile bu sezon Fransa Lig 1'de 4 maça çıkan Patrice Evra, taraftarla kavga ettiği için kulüp tarafından sözleşmesi feshedilip gönderilmişti. 


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