Fransa İslam Konseyi (CFCM), Paris yönetimi ve Avrupa Birliği’ne, Filistin devletini tanıması ve İsrail’e yönelik etkili yaptırımlar uygulaması yönünde çağrıda bulundu. Konsey, Gazze’de yaşananların uluslararası hukuk açısından soykırım niteliğinde olduğunu vurguladı.

“Gazze’de çocuklar açlıktan ölüyor”

CFCM açıklamasında, Gazze'de özellikle çocukların açlıktan hayatını kaybettiğine dair Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşlarının raporlarına işaret edildi. İsrail ordusunun haftalardır bölgeye yardım girişini tamamen engellediği, bunun da kasti bir kıtlık politikasına dönüştüğü belirtildi.

“Gazze halkı sistematik olarak yok ediliyor”

Konsey, Gazze'de sürdürülen saldırıların sadece askeri değil, tamamen sivil yaşamı hedef aldığını belirtti. “Gazze’yi yok etmek, çocukları açlığa mahkûm etmek, yardımı kesmek, hastaneleri yıkmak ve sivilleri sürgüne zorlamak bir planın parçasıdır” denilen açıklamada, bazı İsrailli yetkililerin bu stratejiyi açıkça dile getirdiği ifade edildi.

Avrupa’ya çifte standart eleştirisi

CFCM, Avrupa’nın Ukrayna konusunda sergilediği duyarlılığı Gazze için göstermediğini belirterek çifte standarda dikkat çekti. Açıklamada, “Bu barbarlığa sessiz kalınması, ahlaki bir iflas ve siyasi sorumsuzluktur. Fransa ve AB artık somut adımlar atmalı” denildi.

“İsrail’e yaptırım, Filistin’e tanıma”

Fransa ve Avrupa Birliği'ne yönelik talepler şu şekilde sıralandı:

Filistin devleti derhal tanınmalı

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması askıya alınmalı

İsrail’e karşı ekonomik ve diplomatik yaptırımlar uygulanmalı

Konsey, mevcut sessizliğin tarihsel bir sorumluluk doğurduğunu belirterek, “Bu sessizlik suç ortaklığıdır. Tarih, bu suskunluğu not edecektir” ifadesini kullandı.