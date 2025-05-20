Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere 21 Mayıs Salı günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye hareket edecek.

Zirve, “Doğunun ve Batının Buluşma Noktası” temasıyla düzenlenecek ve Türk dünyası arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amaçlanacak.

TDT’nin geleceği masaya yatırılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, zirvede TDT’nin kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmaların gözden geçirileceğini bildirdi.

Toplantı sonunda Budapeşte Bildirisi'nin yanı sıra çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi bekleniyor.

Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, zirve kapsamında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılması ve diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunması planlanıyor.

Zirve, Türk dünyası liderlerinin ortak meselelerde fikir alışverişinde bulunacağı önemli bir diplomatik platform niteliği taşıyor.