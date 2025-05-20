Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ekonomi programının planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, son haftalarda döviz rezervlerinde toparlanma yaşandığını ve kredi risk priminde (CDS) 90 baz puanlık düşüş görüldüğünü açıkladı.

Şimşek, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Katar Ekonomi Forumu’nda katıldığı oturumda yatırımcı algısının iyileştiğine dikkat çekti.

“Yatırımcı güveni artıyor, sıcak para yok”

“Ekonomide son haftalarda olumlu gelişmeler var. Yatırımcı algısı toparlanıyor ve bu, finansal piyasalara yansıyor” diyen Şimşek, uygulanan programın “sıcak para”ya değil, yapısal dönüşüme dayandığını vurguladı.

Son 12 ayda doğrudan yabancı yatırımlarda artış yaşandığını belirten Şimşek, Türkiye’nin güçlü iş gücü, altyapı ve konumu sayesinde yatırımcılar için hâlâ cazip olduğunu ifade etti.

“Her şey dezenflasyon için hazır”

Enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğini kabul eden Şimşek, son 40 ayın en düşük seviyesine ulaşıldığını söyledi. “Her şey dezenflasyon için hazır” diyen Bakan, kısa vadeli yan etkilerin farkında olduklarını ve bazı sektörlerde desteklerin sürdüğünü aktardı.

“Programın özü, sürdürülebilir büyüme için enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek. Kısa vadeli aksaklıklara karşı çözüm arayışlarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

“1,8 trilyon dolar teröre gitti, artık kalkınmaya odaklanmalıyız”

Şimşek, Türkiye'nin 50 yılda terörle mücadeleye 1,8 trilyon dolar harcadığını anımsatarak, kaynakların artık üretken alanlara yönlendirilmesinin gerektiğini söyledi. “Bu gelişme Türkiye’nin yükselmesi için kaldıraç olur” dedi.

ABD’nin Suriye yaptırımlarını kaldırma sinyali vermesini olumlu karşılayan Şimşek, “İstikrarlı ve refah içindeki bir Suriye, tüm bölgeye katkı sağlar” değerlendirmesinde bulundu.

“İstihdam artıyor, hizmet sektörü güçlü”

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon kişilik yeni istihdam sağlandığını hatırlatan Şimşek, imalat sanayisinde zorluklar yaşansa da hizmet sektörünün büyümeye katkı sunduğunu belirtti.

Hane halkı borcunun GSYH’ye oranının yüzde 10’un altında olduğunu ifade eden Şimşek, ana hedeflerinin güçlü, kalıcı ve sürdürülebilir refah inşa etmek olduğunu vurguladı.