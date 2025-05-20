Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üreten bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ve TOMA ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı.

Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler olay yerine hızla ulaştı

112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçları da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangının çevreye yayılmaması için geniş güvenlik önlemleri alınırken, zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Bu nedenle Akbelen Bulvarı ulaşıma tek yönlü kapatıldı.

Söndürme çalışmaları sürüyor

Fabrika içinde alevlerle mücadele sürerken, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi.

Vali'den açıklama geldi

Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, olay yerinde ekiplerden bilgi aldı.

Vali Toros incelemesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunarak , yaklaşık 6 bin 800 metrekarelik alana kurulu işletmedeki yangın ihbarının saat 06.14 civarında alındığı bilgisini paylaştı.

Toros, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediyesinin 12 aracı, 4 TOMA'mız, Orman Bölge Müdürlüğümüzden de 2 aracımız yangına müdahale ediyor. Şu ana kadar çok şükür herhangi can kaybı yok. Bu en büyük sevincimiz. 'Geçmiş olsun' diyorum. Yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Büyük bölümde soğutma çalışmaları yapılıyor. Eksi 1 kotunda kimyasal maddelerin olduğu yere sıçramamasıyla alakalı arkadaşların yoğun çabası var. İnşallah o da kontrol altına alınırsa ondan sonra zaten adli ve idari tahkikatla konu araştırılacak. Sebebine ilişkin şu an halihazırda değerlendirme yapamıyoruz, yapılamıyor. Tahkikatın sonucunda belli olacak."

Vali Toros, işletmede gece saatlerinde koku alındığına ilişkin bilgiler geldiğini dile getirerek, "Ses sistemleri üretilen iş yeri, büyük bir alan. Gece saatlerinde bir kokudan bahsedilerek kendi aralarında birtakım konuşmalar olmuş ama kokunun sebebini bir türlü anlayamamışlar. Gece 01.00 civarında olduğu ifade edildi bana. Ona ilişkin olarak da bir değerlendirme mutlaka yapılacak. Sebebini de araştıracağız, adli ve idari yönden tahkikat başlatacağız." şeklinde konuştu.