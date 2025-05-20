TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 81 il ve 10 ülkeden gelen gençleri Meclis’te ağırladı. Programda konuşan Kurtulmuş, Türkiye’nin terörden arındırılmış bir geleceğe ilerlediğini belirterek, “Bu yolu en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte düzenlenen törende, milli mücadelenin mirasına vurgu yapıldı. Kurtulmuş, gençlere birlik ve kardeşlik içinde, güçlü bir Türkiye inşa etme çağrısında bulundu.

“Cumhuriyet’in 50 yılı terörle geçti”

Kurtulmuş, Türkiye'nin son yüzyıllık tarihinde 50 yılının terörle mücadeleyle geçtiğini ifade ederek, artık bu sayfayı kapatmanın zamanının geldiğini söyledi. “40 binden fazla şehit verdik, binlerce gencimiz dağlarda yok oldu. Şimdi tüm etnik yapısıyla, farklılıklarıyla birleşmiş bir Türkiye olarak ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Gazze, Gabar ve Irak gibi örneklerle bölgesel tehditlere de dikkat çeken Kurtulmuş, “Ya bölünmeyi bekleyeceğiz ya da emperyalist projeyi ters çevireceğiz. Biz ikinci yolu tercih ediyoruz” dedi.

“Bu milletin çocukları uzaya da çıkacak”

Gençliğe duyduğu güveni vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye’nin sadece bölgesel değil, teknolojik olarak da bağımsız bir ülke olacağını söyledi. “Bugün TCG Anadolu’yu yapan Türkiye, yarın kendi uzay istasyonunu kuracaktır. Bu da sizlerin omuzlarında yükselecek” diyerek gençlere seslendi.

Milli kimlik ve özgüven vurgusu yapan Kurtulmuş, “Hiçbir şeyden geri kalmayacağız ama milli şahsiyetimizi de asla unutmayacağız” dedi.

“Türkiye Yüzyılı gençlerin ve sporun yüzyılı olacak”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Türkiye’nin dört bir yanında gençlik haftası etkinliklerinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. “Milli teknoloji hamlesine inancımız tam. Türkiye Yüzyılı gençlerin ve sporun yüzyılı olacak” ifadelerini kullandı.

Gençlerden birlik sözü

Ankara Üniversitesi öğrencisi Senem Akın, gençler adına yaptığı konuşmada, Atatürk’ün emanetine sahip çıkacaklarını ve Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek koruyacaklarına söz verdiklerini dile getirdi.

Törende gençler, TBMM Başkanı Kurtulmuş’a Türk bayrağı ve 81 ilden getirilen toprakları takdim etti. Kurtulmuş, bayrağı öperek alnına koydu. Program, Şeref Kapısı’nda çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.